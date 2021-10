Svenske jøder hetses, noen flykter til Israel

Når svenskene skal minnes ofrene etter holocaust skjer det med enorme sikkerhetstiltak. Svenske jøder forteller om økende antisemittisme.

Tirsdag og onsdag møttes verdensledere i Malmö for å snakke om antisemittisme. Terrorfrykten var stor, og store deler av sentrum ble stengt av.

Nå nettopp

Salomea Gosenius (21) er redd hver gang hun går til synagogen i Malmö. Mira Malm Kelber (21) nekter å skjule Davidsstjernen sin, men det gjør at hun opplever hets.

De to unge Malmö-kvinnene er intervjuet av Aftonbladet og Svenska Dagbladet. Begge forteller at det er blitt farligere å stå frem med sin jødiske identitet i den svenske byen.

Gosenius’ søster ble slått ned i skolegården for noen år siden. Det skjedde etter at hun snakket til noen gutter som gjorde nazihilsen og ropte «Sieg Heil».

Selv skjulte hun lenge at hun er jødisk. Gosenius mener at hun skylder oldemoren å stå frem. Hun bodde i Polen under krigen, men overlevde nazistenes utryddelse.

Mira Malm Kelbers far ble født i Ukraina i 1940. Han levde hele livet med traumer fra krigen, og kom til Sverige som flyktning i 1968. Hun har startet en jødisk ungdomsforening i Malmö. Også hun mener det er en plikt overfor familien å stå frem som jødisk.

Jødisk ungdom forteller at hetsen øker når nyhetsbildet preges av konflikten mellom Israel og palestinere.

Massive sikkerhetstiltak

Onsdag var det minnedag for holocaustofrene i Sverige. Det er ikke tilfeldig at det største arrangementet var lagt til Malmö. Byen har et stort problem med antisemitter. Samtidig er det en by med stor innvandrerbefolkning og væpnede konflikter mellom kriminelle bander.

I to dager arrangeres det minnemarkeringer og seminarer om antisemittismen.

På deltagerlisten står verdensledere som FNs generalsekretær António Guterres, USAs utenriksminister Antony Blinken og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen. De kommer til å møte både det svenske kongeparet og avtroppende statsminister Stefan Löfven.

Derfor ble deler av byens sentrum sperret av allerede tirsdag ettermiddag.

Politiet skal selvsagt passe på statslederne fra nesten 40 land. Men de må også ha beredskap rundt byens jødiske befolkning. Det sier mye om situasjonen at bokhandlere som selger jødisk litteratur, dekker til utstillingsvinduene sine.

Synagogen i Malmö er en av Sveriges største. Det er vanlig at politiet må stille med strenge sikkerhetstiltak under høytidene. Faren for terror i forbindelse med markeringen regnes som svært stor.

Tirsdag kveld talte statsminister Stefan Löfven i Malmös synagoge.

Økte under pandemien

Onsdag presentere nettavisen Expo en undersøkelse som viste at antisemittiske ytringer har økt i sosiale medier det siste året. I samarbeid med organisasjoner i Tyskland og Storbritannia har de undersøkt sosiale medier som Tiktok, Instagram, Facebook, Parler, Reddit, Telegram, Twitter, Youtube og 4chan.

Konklusjonen er at medieplattformene ikke gjør nok for å luke ut antisemittisk propaganda.

Pandemien har gitt en oppblomstring av mange slags konspirasjonsteorier. I et slikt klima øker nesten alltid antisemittismen.

Frykter at konferanse blir dørmatte

En Facebook-talsperson sa i et svar at «antisemittisme er fullstendig uakseptabelt, vi tillater det ingen steder på Instagram». TikToks talsperson uttalte at firmaet fordømmer antisemittisme og jobber aktivt mot spredning av hat.

Facebooksjef Sheryl Sandberg er invitert til å snakke om kampen mot antisemittisme på seminaret.

Det synes avisen Aftonbladets kommentator Mattias Beijmo er som om kreftforeningen skulle invitert tobakksprodusenten Philip Morris til seminar.

Han frykter at hele konferansen blir en dørmatte der Facebook kan tørke av skoene sine. Beijmo minner om de nye avsløringene av hvordan sosiale medier som Facebook premierer polariserende innhold.

Flytter til Israel

Statsminister Stefan Löfven synes det er bra at Malmö står som vertskapsby for en konferanse om antisemittisme. Nettopp det at byen har et så stort problem med trakassering av jøder gjør det særlig viktig. Han sier at fordommene finnes i hele Sverige.

– Man har bestemt seg for at her i Malmö vil man ikke ha antisemittisme, det synes jeg er bra, sier han.

For mange svenske jøder er ikke det nok. I helgen hadde Dagens Nyheter en stor reportasje om en jødisk familie. De turte ikke å stå frem med navn og bilde. Foreldrene har opplevd jødehat siden skoledagene. Da datteren fortalte om det samme, bestemte de seg for å flytte til Israel.

– Jeg skulle ønske at Malmö var for alle, men slik er det ikke mer, sier datteren.