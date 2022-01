Grilling over ulovlige selskap ventes for Johnson i spørretimen

Onsdag skal Storbritannias statsminister Boris Johnson i sin tøffeste spørretime noensinne for å svare på spørsmål om egne brudd på koronarestriksjoner.

Storbritannias statsminister Boris Johnson er under hardt press.

NTB-AFP

33 minutter siden

Overskriftene i britiske medier er ikke nådige for Johnson onsdag, etter at det mandag ble lekket en epost som skal vise at en høytstående embetsmann på Statsministerens kontor inviterte mer enn 100 kolleger til en samling i hagen til statsministerboligen 10 Downing Street i mai 2020.

Medarbeiderne ble oppfordret til å ta med drikke selv. Anonyme vitner hevder Johnson og kona Carrie var med på arrangementet.

Problemet til Johnson er at i mai 2020 var Storbritannia midt i sin første nedstenging. Myndighetene forbød samtidig at folk samlet seg, også utendørs, og det var stramme begrensninger på hva som var tillatt av kontakt med andre mennesker, også i begravelser.

Julebord og juleselskaper

Den lekkede eposten er det nyeste i en rekke anklager som har dukket opp den siste måneden om slike fester og samlinger i Downing Street. Tidligere har det kommet ut at det skal ha vært flere julebord og juleselskaper i Downing Street før jul i 2020 – også da mens Storbritannia var stengt ned.

Johnsons konservative parti har allerede fått merke velgernes raseri over avsløringene. Partiet raser på meningsmålingene og opposisjonen krever Johnsons avgang.

I spørretimen klokka 13 norsk tid onsdag vil Johnson for første gang måtte svare på spørsmål om de nye avsløringene. Labour-lederen Keir Starmer og andre opposisjonspolitikere ventes å grille statsministeren, som tidligere har hevdet at han ikke visste om slike brudd på koronarestriksjonene.

Konservative aviser går mot Johnson

De siste anklagene ser imidlertid ut til å bevise at Johnson har vært klar over situasjonen. Til og med de konservative avisene raser mot statsministeren.

– Er festen over for statsministeren, spør tabloidgiganten Daily Mail.

– Johnson mister støtte fra konservative, står det i onsdagens utgave av Daily Telegraph.

– Det er mitt parti, og jeg kan ligge lavt så lenge jeg vil, skriver den andre tabloidgiganten, The Sun.

Johnson hadde håpet å få en ny start i 2022, etter et kaotisk 2021 med påstander om korrupsjon og kameraderi i tillegg til brudd på koronareglene. Han har utnevnt embetskvinnen Sue Gray til å etterforske sakene. I tillegg har London-politiet vært i kontakt med Statsministerens kontor i forbindelse med selskapet i mai 2020.