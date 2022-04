En gang var de perlevenner. Nå tar den omstridte eksstatsministeren avstand fra sin gode venn Putin.

Før dro de på hytte- og sydenturer sammen. Men krigen i Ukraina er blitt en kile i vennskapet mellom Silvio Berlusconi og Vladimir Putin.

I 2003 inviterte Putin med seg Berlusconi på hyttetur. Smilet til Berlusconi har stivnet etter krigen i Ukraina.

Det var en brun, men ikke blid Silvio Berlusconi som i helgen gikk på talerstolen under sitt eget partis landsmøte.

Der tok den tidligere italienske statsministeren avstand fra en mann som er blitt omtalt som hans «sjelevenn». Vladimir Putins krig i Ukraina gjorde Berlusconi «trist og skuffet».

– Jeg ble kjent med ham for over 20 år siden. Han virket alltid som en fredens og demokratiets mann. For en skam, sa Berlusconi foran partikollegene i Forza Italia.

Det er første gang han har snakket offentlig om Putin siden krigen begynte. Før det var vennskapet mellom Putin og Berlusconi stadig i offentligheten. De siste to tiårene har de to støttet hverandre gjennom tykt og tynt: kriger, sexskandaler og en rekke krangler med USA.

Dette er et av de siste bildene Vladimir Putin og Silvio Berlusconi tok sammen i offentligheten. Her er det Putin som er på Italia-besøk i 2019.

Hytteturer for å få Russland til EU og Nato

Det nære forholdet deres startet i 2002. Silvio Berlusconi var daværende statsminister i Italia og foreslo for EU at Russland burde få bli medlem av unionen.

Berlusconi mente det kun fantes én supermakt i verden: USA. Planen hans var å skape to. For å kunne skape en europeisk motvekt, ønsket han både Putin og Israel som medlemmer i EU.

Noe Putin selv var positiv til. Russland i EU skjedde kort fortalt ikke. Men det ble starten på et varig vennskap.

Året etter var Berlusconi invitert til Putins hytte i Sotsji. På planen sto muligheten for å lage et felles militært råd med Nato og Russland. Putin var i utgangspunktet skeptisk, men lot seg overtale av Berlusconis innsalg om at dette rådet ville kompensere for utvidelsen av Nato. Samme år kritiserte de begge USAs invasjon av Irak.

Det var første, men langt fra siste gang Berlusconi og Putin var på hyttetur. Ved flere anledninger har den tidligere italienske statsministeren og Putin besøkt hverandres mange feriehjem rundt omkring i Russland og Italia.

Hyttetur i Sotsji i 2003. 1 av 4 Foto: VIKTOR KOROTAYEV / Ap/ NTB

Støttet under sexrettssak

Flere år senere stormet det rundt Berlusconi. Riktignok ikke for første gang. Men i 2013 ble han etterforsket for sine beryktede «bunga-bunga»-fester, som ifølge ryktene var fester der eldre menn fikk tilgang til unge kvinner.

Han sto tiltalt for å ha betalt en 17 år gammel jente for sex og for å ha misbrukt sin makt som statsminister for å dekke over skandalen. Han ble først dømt, før ankedomstolen frikjente ham.

Vladimir Putin sto last og brast ved sin venn hele veien. Særlig ett sitat skapte overskrifter verden over.

– Berlusconi blir tiltalt fordi han holder seg med kvinner. Hadde han vært homoseksuell, ville ingen løftet en finger, sa Putin.

Berlusconi skulle senere gjengjelde støtten han fikk.

Fakta Silvio Berlusconi Født 29. september 1936 i Milano. Bakgrunnen hans er typisk italiensk middelklasse. Han var en dyktig forretningsmann som begynte i byggebransjen og etter hvert bygget opp et stort medieselskap. Det viktigste var eierskap i landets store, kommersielle TV-stasjon. Han eide også fotballklubben AC Milan før han solgte seg ut i 2017. I 1994 dannet han partiet Forza Italia og ble valgt inn i parlamentet for første gang. Han ble statsminister samme år. Han var statsminister fra 1994 til 1995, 2001 til 2006 og 2008 til 2011. Vis mer

Mente Putin gjorde rett i Syria

Året etter uttalelsen til Putin, annekterte Russland Krim-halvøya. De fleste land i Europa og Vesten støttet Ukraina og fordømte Putin og Russland.

Det gjorde ikke Berlusconi. I 2015 dro den tidligere statsministeren på besøk til Krim-halvøya.

Det ble det selvfølgelig tatt bilde av.

Berlusconi var da for lengst ferdig som statsoverhode. Likevel var han den mest profilerte vestlige politikeren som viste offentlig støtte til Putin.

Samme måned som Berlusconis Krim-besøk, blandet Russland seg inn i borgerkrigen i Syria. Syrias president Bashar al-Assad ba om hjelp mot IS, og russiske jagerfly angrep flere steder i Syria. Men de russiske bombene traff ikke bare IS-mål. Flere av dem slo ned i byen Homs, flere mil unna byene IS-krigere hadde kontroll over.

Ifølge amerikanske NPR var Homs kjent som et område der kritikken mot Assad-regimet var sterkt. Ifølge en analyse fra Bellingcat traff mer enn 90 prosent av de russiske bombene andre mål enn IS.

Berlusconi tok nok en gang sin venn i forsvar.

– Putin slåss mot IS og opprørerne, og det er det eneste rette å gjøre i Syria, sa han.

Berlusconi har polert sannheten for Putin før. Her polerer han nesen til Putin under en pressekonferanse i 2004.

«Numero Uno» i Europa

Det er ikke bare som statsledere at komplimentene har haglet mellom de to. I et intervju med Financial Times i 2015 beskrev Berlusconi Putin som «Numero Uno» blant verdens ledere.

– Vladimir er stikk motsatt av hvordan vestlige medier prøver å fremstille ham. Han er en sensitiv person, en mann med dype følelser og respekt for andre, sa Berlusconi.

I 2011 sa Putin at Berlusconi var en av Europas «siste mohikanere».

– Jeg er helt overbevist om at Italia har tjent godt på å ha Berlusconi som statsminister i så mange år, sa Putin.

En varm omfavnelse i Sotsji i 2005. 1 av 3 Foto: ITAR-TASS / REUTERS / NTB

«Det er så synd, så synd»

I dag er Berlusconi 85 år gammel og partileder for konservative Forza Italia, som han startet i 2013.

Han ser med skuffelse på sin gamle venn og allierte, som har gjort stikk motsatt av det han selv prøvde på.

– Istedenfor å knytte Russland nærmere Europa, har de med krigen i Ukraina kastet seg inn i Kinas armer. Det er så synd, så synd.