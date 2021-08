USA og landets allierte ble tatt på sengen. Nå er kampen om hvem som har skylden i gang.

President Joe Biden fikk advarsler mot å trekke ut styrkene. Men hvor presise var de?

Forsvarsminister Lloyd Austin (til venstre) og forsvarssjef Mark Milley hadde pressekonferanse om evakueringen fra Kabul. Milley kommenterte også påstandene om at de hadde fått advarsler om at den afghanske hæren kunne kollapse.

19. aug. 2021 17:26 Sist oppdatert nå nettopp

USAs president Joe Biden la skylden på det flyktede afghanske lederskapet da han skulle forklare hvordan fienden de hadde kjempet mot i 20 år, kunne ta over makten i løpet av noen dager og sikre seg vestlig militærutstyr verdt milliarder av kroner.

Men både han og Nato-sjef Jens Stoltenberg har innrømmet at Talibans overtagelse gikk mye raskere enn de hadde trodd. Nesten over natten hadde den ekstreme fundamentalistiske bevegelsen kontroll over Kabul.