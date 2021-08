Søreide om Taliban: Alt avhenger av hva Taliban gjør, ikke av hva de sier

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier hun var glad og lettet over at 14 nordmenn nå er evakuert fra Afghanistan.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier det store usikkerhetsmomentet er hva Taliban egentlig vil gjøre etter at de tok kontroll over Afghanistan.

Nå nettopp

Onsdag formiddag bekreftet utenriksminister Ine Eriksen Søreide det som alt var rapporter fra Danmark: 14 nordmenn er trygt ute av Afghanistan. Fem av dem var utstasjoner ved den norske ambassaden i Kabul, ni er fra Forsvarets sanitet.

– De er slitne, men ved godt mot. Nå skal de få oppfølging og få hvile seg. De har hatt en lang reise og har hatt dramatiske opplevelser, sa Søreide.

Hun takket danske myndigheter for hjelpen og sa at årsaken til at nordmennene kom med dansk hjelp er at landene samarbeider om å få ut folk. På det danske flyet var 14 nordmenn og en person med lovlig opphold i Danmark, ifølge NTB.

Søreide sa at situasjonen på flyplassen virker noe bedre nå enn på mandag. Men utenriksministeren sa at det fortsatt var en «betydelige sikkerhetsmessige og logistiske utfordringer» med evakueringen. Situasjonen er fortsatt uoversiktlig.

Mangler oversikt

Norge har nå sendt ned sin faste ambassadør til Afghanistan for å hjelpe til med koordineringen av evakueringen av lokalt ansatte som har jobbet for Norge og deres familier.

UD vil ikke oppgi hvor mange som gjenstår å evakuere. Utenriksdepartementet mangler også oversikt over alle norske statsborgere som er i Afghanistan og ber dem registrere seg.

Søreide sa at de har godt håp om å få ut de lokalt ansatte. Men dette kan ta tid. Hun sier at det store usikkerhetsmomentet er hva den islamske fundamentalistiske bevegelsen Taliban nå gjør.

Selv om det har vært kaotisk på flyplassen hvor folk prøver å komme seg ut av landet, har det vært rolig i Kabul. Både Norge og de andre vestlige allierte har nå samme budskap: De avventer hva Taliban faktisk gjør.

Handling, ikke ord

– Noe av det store usikkerhetsmomentet som alle sliter med å vurdere, er hva Talibans intensjoner er. De sier på mange måter flere riktige ting nå. Men det gjenstår å se om det etterleves i praksis. Særlig den nærmeste tiden, når de får konsolidert sitt styre, sa Søreide.

Norge er ett av over 60 land som har bedt Taliban om å sikre fri ferdsel til flyplassen for alle som vil forlate landet.

– Så langt virker det som er det en relativt konstruktiv dialog mellom USA og Taliban, men alt avhenger av hva Taliban gjør, ikke av hva de sier, sa Søreide.

På en pressekonferanse tirsdag overrasket Taliban-ledelsen mange ved å si at de vil la kvinner jobbe og ha frie medier. Men dette skal skje innenfor «rammen av islamsk lov».

Søreide gjentar at alt avhenger av hva Taliban gjør, ikke hva de sier. Hun sier at hun er veldig bekymret for jenter og kvinners situasjon, samt for menneskerettighetsaktiviteter og andre som har jobbet for frivillige organisasjoner.

På spørsmål om hvorfor nordmennene ble evakuert av danske myndigheter, svarte Søreide at alle allierte jobber med å hjelpe hverandre så godt de kan. Hun sa at Norge og Danmark har et spesielt nært samarbeid.