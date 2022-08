Finlands statsminister har tatt narkotest etter festvideo

Finlands statsminister Sanna Marin har benektet narkotikabruk etter lekket festvideo. Nå har hun testet seg for narkotika.

Sanna Marin var ved tiltredelsen verdens yngste, sittende regjeringssjef. Foto: Andrew Medichini, AP/NTB

19. aug. 2022 16:13 Sist oppdatert nå nettopp

Finlands 36-årige statsminister har vært i hardt vær den siste uken etter at flere festvideoer har gått sin seiersgang i sosiale medier.

I etterkant har det oppstått rykter om narkotikabruk. Riikka Purra, lederen for det populistiske partiet Sannfinnene, har uttalt at hun mener Marin frivillig burde ta en test for å få slutt på disse ryktene.

Nå har Marin gjort dette og resultatet vil være klart i løpet av en uke. Dette fortalte statsministeren selv under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Innledningsvis vil jeg si at det har kommet alvorlige anklager om at jeg har brukt narkotika. Selv om anklagene er urimelige har jeg tatt en narkotikatest, og svaret kommer om ca. en uke, sa Marin.

Den aktuelle festen var i begynnelsen av august, på en lørdag. Det var på et tidspunkt da Sanna Marin ikke hadde ferie. Hun sier at hun uansett ville ha vært tilgjengelig dersom det hadde vært behov for det.

Se den omdiskuterte videoen under: