Tre dager etter at denne ministeren besøkte Libya, stanset migrasjonen til Europa nesten opp. Siden har den vært lav.

Først ble migrantstrømmen fra Tyrkia stoppet i mars 2016. Nå er menneskestrømmen fra Libya redusert med 70–85 prosent, også denne gangen med metoder som blir sterkt kritisert.

En libysk kystvakt som har begynt å fungere igjen. En ivrig italiensk minister. Flere tvilsomme militser. Dette er blant årsakene som pekes på av europeiske myndigheter, FNs organ for migrasjon, hjelpeorganisasjoner og kilder i Libya.

HANI AMARA, Reuters/NTB scanpix

1. Den libyske kystvakten «redder» migrantene som vil til Europa

Den italienske innenriksministeren, Marco Minniti, var den 15. mai i Tripoli for å overlevere fire marinefartøyer som italienerne hadde pusset opp. Han lovet samtidig at det kunne komme opptil seks båter til.

– Den libyske kystvakten har reddet flere enn 13.000 mennesker. Det ville vært utenkelig ved starten av året, sa en fornøyd Marco Minniti til The Guardian i august.

Frontex, EUs organ for grensekontroll, mener den libyske kystvaktens innsats er en årsak til at færre kommer til Italia.

STEFANO RELLANDINI / Reuters/NTB scanpix

2. «Lord of the Spies» ble Italias innenriksminister

Den nye innenriksministeren i Italia, Marco Minniti, har reist i skytteltrafikk til Libya. Mannen som kalles «Lord of the spies» fordi han som rådgiver for statsministeren hadde ansvar for å koordinere de hemmelige tjenestene, har også hentet Libyas ledere til flere viktige møter i Roma.

Den 2. februar skriver Italia og Libya under en avtale om samarbeid mellom italienerne og den libyske kystvakten. En del av avtalen er at italienerne skal pusse opp libyernes marinefartøy.

Den 2. april inngår de viktigste stammene i det sørlige Libya en fredsavtale etter 72 timer med forhandlinger i Roma. Dermed kan grensevakter komme på plass langs Libyas sørlige grense.

Den 13. juli er Minniti i Libya igjen og møter 14 libyske ordførere. Han lover å hjelpe dem som er mest berørt av innvandring, menneskesmugling og smugling med «alternativer for vekst og utvikling».

De tre påfølgende dagene faller antallet migranter som ankommer Italia fra 5115 til 1560, og deretter til bare 11. Siden den gang har migrantstrømmen fortsatt å være jevnt lav.

REMO CASILLI / Reuters/NTB scanpix

3. Libyske militser hjelper til

Mange av de overfylte småbåtene og flåtene som har forlatt Libyas kyst, har kommet fra Sabratha og Zawiya vest for Tripoli. Militsene som styrer i Sabratha, sier de har inngått avtaler med libyske myndigheter om å bekjempe menneskesmuglingen.

Ifølge AP er det italienske myndigheter som står bak. De skriver også at militsene selv er kjent for å være aktive menneskesmuglere.

– Vi har ikke inngått noen avtaler med militser eller menneskesmuglere eller noe slikt, for guds skyld, sier en italiensk tjenestemann til Financial Times.

Taktikken med å belønne militser for å stanse migrantstrømmen, gjør det enda vanskeligere å oppnå et stabilt Libya, mener forskerne Matthew Herbert og Jalel Harchaoui.

– Det gir mer makt til væpnede grupper, ødelegger for oppbyggingen av en troverdig sikkerhetsapparat og kan føre til mer konflikt, skriver de to i Washington Post.

Det meldes stadig om uroligheter vest for Tripoli. Frontex mener at sammenstøt mellom ulike militser kan ha forstyrret menneskesmuglingen.

Fakta: Situasjonen i Libya kan endre seg fort Det var i juli i år 390.198 registrerte migranter i Libya, ifølge DTM Libya Migrant Report. Men det er langt fra alle disse som sier de har som mål å komme seg til Europa. 57 prosent sier de vil bli i Libya. 19 prosent sier de vil til Italia, 6 prosent til Frankrike og 4 prosent til Tyskland. Kilder i Libya opplyser at det nå er mange migranter som leter etter jobber i Sabratha og Zawiya, de to «smuglerbyene» vest for Tripoli. Samtlige kilder Aftenposten har snakket med, understreker at situasjonen i Libya er ustabil, og at det plutselig kan være mange flere som forsøker å nå Europa.

MICHEL EULER, AP/ NTB scanpix

4. Det legges hindringer i veien for migrantene også sør for Libya

Den antagelig viktigste ruten mot Libya går gjennom byen Agadez i det nordlige Niger.

– Mens vi før traff på 100–200 migranter som ventet på å komme med en transport til Libya i hver ghetto i Agadez, så er antallet nå mye lavere, skriver Giuseppe Loprete, sjefen ved IOMs kontor i Niger i en e-post til Aftenposten.

Det kan være fordi Nigers myndigheter i oktober i fjor, etter avtale med europeerne, bestemte seg for å forsøke å stanse migrantene de kom over i Niger. Migrantene forsøker derfor å unngå byene for ikke å bli oppdaget, skriver IOM i sine rapporter.

Hani Amara/Reuters/NTB scanpix

5. Det er blitt vanskeligere for hjelpeorganisasjoner å plukke opp migranter

Den libyske kystvakten passer nå på at redningsskip fra hjelpeorganisasjoner ikke kommer for nær den libyske kysten. Samtidig har italienske myndigheter pålagt hjelpeorganisasjonene å følge et nytt sett med italienske regler.

Italienske myndigheter har siden sagt til Financial Times at de nye reglene har bidratt til å få ned antallet migranter som kommer til Italia. Hjelpeorganisasjonenes båter har nemlig plukket opp cirka en tredjedel av migrantene.

– Marerittaktige forhold for migrantene

Migranter som blir pågrepet, blir plassert i interneringsleirer i Libya. Leger Uten Grenser har gitt medisinsk hjelp til de innsatte i de mange interneringsleirene i et år. De beskriver forholdene som «marerittaktige».

– Folk kan ikke bli sendt tilbake til Libya, og de bør ikke holdes fengslet der, sier Joanne Liu, internasjonal president for Leger Uten Grenser.

Hun anklaget den 7. september europeiske land for å bygge oppunder et kriminelt mishandlingssystem.

Det er uakseptabelt at EU vil fortsette å samarbeide med Libya for å stanse migranter fra Midtøsten og Afrika, skriver Caritas, hjelpeorganisasjonen til den katolske kirken i Norge, i en pressemelding.