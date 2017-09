Hundretusener rømmer fra Irma

Torsdag kveld hadde Irma blåst i minst 83 m/s sammenhengende i 37 timer. Ingen andre orkaner har vært i nærheten.

Forskere: Klimaendringene gjør orkanene kraftigere og farligere

Orkanekspert Phil Klotzbach ved Colorado State University sier til nyhetsbyrået AP at den forrige rekorden ble satt av orkanen Haiyan som blåste så kraftig i 24 timer før den feide inn over Filipinene i 2003. Den tok livet av 6000 mennesker.

Så langt har 13 personer mistet livet på grunn av Irmas herjinger i Karibia.

Dempet seg torsdag. Midlertidig?

Torsdag dempet Irma seg litt. Fordi hun kom inn i litt tørrere luft i nærheten av øya Hispaniola, sank farten med 16 km/t.

Men faren er ikke over. Ifølge meteorolog Jeff Masters ved Weather Underground, kan farten igjen komme opp i 300 km/t og kanskje enda høyere fordi hun passerer over varmere, dypere vann på vei til Florida.

Natt til fredag skal Irma være over Turks- og Caicosøyene, på vei vestover mot Bahamas.

Flere orkaner i kjølvannet

Irma vil i flere dager være en kjempetrussel for land i regionen. Og i kjølvannet hennes kommer José, som i løpet av torsdag bygget seg opp til en kategori 2 orkan med en vindstyrke på opptil 165 km/t. Sent torsdag kveld ble han oppgradert til kategori 3. Irma er til sammenligning kategori 5, den høyeste graderingen.

Slik får orkanen navnene sine

Det dramatiske er at det er store muligheter for at José på lørdag treffer de samme øyene som Irma har ødelagt, og hvor folk har mer enn nok med å prøve å rydde opp etter ødeleggelsene.

Ifølge det franske meteorologiske instituttet vil José dreie nordover og gå ut over åpent hav, skriver NTB. De raserte øyene vil i så fall få kraftig regn som kan skape store vanskeligheter for redningsarbeidet.

NOAA via AP / NTB scanpix

Irma fortsetter mot Florida

Imens fortsetter Irma mot Florida og treffer trolig den amerikanske delstaten på søndag. I Miami-området har 150.000 innbyggere i deler av Miami og den lange øykjeden Florida Keys har fått ordre om å evakuere. Alle hovedveiene nordover er tettpakket av biler, mens folk i Sør-Florida hamstrer mat og utstyr. beordret til å komme seg unna de antatt farligste kystområdene.

I Miami er man bekymret for hvordan alle de digre heiskranene i byen vil takle den kraftige vinden, og for hva som vil skje hvis ikke alle klarer å stå imot.

Ødeleggelsene er enorme etter Irma, men tallet på omkomne er fortsatt mye lavere enn det var grunn til å frykte

Ved romfartssenteret Cape Kennedy er bare 120 av 9000 ansatte tilbake for å redde stumpene etter Irma. Bygningene på basen er bygget for å stå imot vind på opptil 217 km/t. Så langt har Irma vært bortimot 50 prosent kraftigere.

Verste orkan siden 1898?

I delstaten Georgia, som ikke er blitt truffet av en orkan sterkere enn kategori 3 siden 1898, har guvernør Nathan Deal ifølge LA Times kommandert mer enn 500.000 til å evakuere og 5000 medlemmer av Nasjonalgarden til å være beredt til å hjelpe folk som rammes av Irma.

Slik oppstår værets dødsmaskiner. Les om hvordan blir født og vokser opp

Men lenge før Irma kommer så langt, passerer hun nordkysten av både Haiti og Cuba. På Haiti, som ble rammet av et katastrofalt jordskjelv som tok mer enn 160.000 liv i 2010, har innenriksministeren beordret evakuering av store områder, blant annet i Port-de-Paix-området på landets nordkyst. Problemet er at landet ikke har politiressurser som kan følge opp en slik beordring.

På Cuba er de også i gang med storstilt evakuering av områder øst i landet.

Milliardær holdt stand i betongbunker

Den fargerike britiske milliardæren Richard Branson, som har tjent store penger på blant annet på musikk og flyselskap, evakuerte ikke. Da Irma nærmet seg hans private, karibiske øy, Neckar Island, søkte han og hans ansatte ly i en betong bunker som han tidligere har omtalt som vinkjeller. Alle skal ha kommet uskadet gjennom orkanene, men ifølge Branson er området rundt huset hans fullstendig rasert. – Jeg har aldri sett noe som minner om denne orkanen, sa Branson ifølge AP.