Rush Limbaugh evakuerer sitt radiostudio

– Det viser seg at vi ikke vil være i stand til å sende programmet vårt herfra, sa han fredag fra sitt studio i Palm Beach. Han sa at programmet vil være på lufta igjen neste uke, fra et ukjent sendested.

Limbaugh, som heller ikke tror på menneskeskapte klimaendringer, har de siste dagene skapt tvil om advarslene som myndighetene har kommet med i forbindelse med Irma.

Han har hevdet at det han kaller panikken rundt orkanen, er drevet frem av mediene, klimaaktivister og kommersielle interesser som tjener på at folk hamstrer matvarer og utstyr i forkant av orkanen.

Irma ventes å komme inn over Sør-Florida som en svært kraftig kategori 4-orkan søndag, og flere millioner mennesker i Florida og Georgia har fått ordre om å evakuere.