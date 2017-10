Uavhengighet på vent: Skuffelse og lettelse blant spanjolene

I sin tale til det katalanske parlamentet, som mange hadde ventet på i stor spenning i mange dager, sa Catalonias president, Carles Puigdemont, at «jeg vil erklære uavhengighet fra Spania. Men jeg vil gi dem litt tid først, et vindu».

Presidenten gikk ikke så langt som han hadde truet med, erklærte ikke uavhengighet.

Dermed bidro han ikke til å avklare den spente situasjonen mellom Catalonia og sentralmakten i Madrid. Katt-og-mus-leken om en katalansk uavhengighet fortsetter.

Madrid: – Uakseptabelt

Spanias regjering tolker Puigdemonts tale som en «indirekte uavhengighetserklæring» – som den tar sterkt avstand fra: – Det er uakseptabelt å komme med en indirekte uavhengighetserklæring, for så å utsette den på denne måten, sa en talsperson for regjeringen, ifølge NTB.

State television: Spanish PM calls meeting tomorrow to decide whether to apply Article 155 of constitution to suspend Catalonia's autonomy — Sky News Newsdesk (@SkyNewsBreak) October 10, 2017

Ifølge den amerikanske nettavisen Bloomberg var spansk politi på bakrommet, klare til å pågripe regionpresident Puigdemont hvis han erklærte uavhengighet.

På New York-børsen steg euroen til sitt høyeste nivå på en uke.

På gatene i Barcelona var det skuffelse blant katalanske nasjonalister over regionpresidentens myke linje da det virkelig gjaldt.

Mange ventet spent på presidentens tale i det katalanske parlamentet tirsdag.

– Omtrent som ventet

– Talen var litt som ventet. Puigdemont gikk gjennom den katalanske kampen for uavhengighet og fikk hele verden til å høre etter, sier Johannes A. Nymark, førsteamanuensis i spansk ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Han fulgte talen fra TV-stolen tirsdag kveld.

– Jeg synes presidenten holdt en intelligent tale. Han understreket at han hadde holdt seg til mandatet fra folkeavstemningen om å erklære uavhengighet. Budskapet var at Catalonia hele tiden har kjempet for uavhengighet fra Spania med lovlige midler, men er blitt motarbeidet av den spanske sentralmakten, sier Nymark.

Hva skjer egentlig hvis Catalonia bestemmer seg for å bryte ut av Spania?

– Han lot selve erklæringen om uavhengighet henge i luften. Dette begrunnet han med de sterkt delte meningene både i Catalonia og i Spania.

– Hva vil skje videre?

– Jeg tror at flere, både i Spania og i Europa, vil komme på banen. Puigdemont refererte til grunnlaget for dannelsen av EU. Å hindre krig i Europa var en viktig del av dette. Han oppfordret de europeiske landene til å engasjere seg i Catalonias kamp for uavhengighet, og sa at det vil være et stort nederlag for Europa hvis konflikten mellom Catalonia og den spanske sentralmakten utarter til en voldelig konflikt, sier Johannes A. Nymark