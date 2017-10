Minst tolv rohingya-flyktninger døde etter båtforlis

Båten var på vei fra den voldsherjede delstaten Rakhine i Myanmar og forliste sent søndag kveld i elven Naf like utenfor kysten av Myanmar.

Grensevokter Abdul Jalil sier til AFP mandag morgen lokal tid at tolv personer er blitt hentet ut. Ti av disse er barn, i tillegg til en eldre dame og én mann. 13 har så langt blitt funnet i live.

Ifølge kystvakten og grensevakten i Bangladesh var det over 100 mennesker om bord i båten da den sank.

– Den kantret nær Galachar (en kystlandsby i Bangladesh) med over 100 om bord. Vi har hentet opp to omkomne fra sjøen. To ble reddet i live, sa Alauddin Nayan, talsmann for kystvakten i området. Båten sank rundt klokken 22 søndag kveld lokal tid.

Ifølge Nayan var om lag 40 av dem som var i båten voksne, og resten var barn. Kystvakten igangsatte en redningsoperasjon søndag kveld og har jobbet gjennom hele natten.

Grensevakten sier de har reddet ytterligere elleve personer, inklusivt tre kvinner og to barn, etter å ha søkt gjennom elvemunningen.

–Vi snakket med flere overlevende. En av dem sa båten fraktet om lag 80–100 mennesker, inklusive 30–35 menn, sa Jalil.

Siden båten forliste nær Myanmar-delen av grensen, mener han mange kan ha svømt tilbake til Rakhine.

Ifølge lokale medier skal båten ha sunket som følge av uvær og høye bølger.