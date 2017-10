Russisk soldat drepte fire kolleger i Tsjetsjenia

Gjerningsmannen, som var løytnant, åpnet ild i en militærkaserne i landsbyen Sjelkovskaja, melder nyhetsbyrået Interfax. Han ble deretter selv skutt og drept.

En gruppe etterforskere er blitt sendt til regionen for å granske hendelsen. President Vladimir Putin opprettet nasjonalgarden i fjor. Analytikere har uttalt at den nye sikkerhetsstyrken kan være opprettet med formål om å dempe uro i kjølvannet av den økonomiske krisen i landet.

Nasjonalgarden svarer direkte til Putin og har som oppgave å håndtere terrorisme og organisert kriminalitet, samt å opprettholde ro og orden.

Drapene i Tsjetsjenia skjer under en måned etter at en russisk soldat skjøt og drepte tre soldater under en øvelse. To andre soldater ble såret, og gjerningsmannen ble siden drept.