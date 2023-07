Bjørnen ble dømt til døden. Nå er avlivningen utsatt etter nye DNA-funn.

Surfende seler, smuglende katter og krenkende papegøyer. Her er åtte historier om «kriminelle dyr».

Ikke alle bjørner er like harmløse. Her er en bjørn i Namsskogan familiepark. Vis mer

I april i år ble 26 år gamle Andrea Papi drept av en bjørn i Italia. Mannen var ikke langt unna hjembyen Caldes da bjørnen gikk til angrep. Han hadde dype sår i halsen, på armene og brystet.

Papi er den første som er blitt drept av en bjørn i Italia i moderne tid. En italiensk domstol beordret at bjørnen skulle avlives. Det har skapt strid mellom myndighetene og dyreaktivister om bjørnen bør skånes eller ikke.

Foreløpig er avlivingen utsatt, skriver The Guardian.

Avgjørelsen om å utsette dødsstraffen kom etter nye DNA-funn. De kan tyde på at bjørnen, som går under navnet JJ4, ikke er bjørnen som drepte joggeren. Enn så lenge lever JJ4 i fangenskap.

Her er syv andre dyr, som har havnet på feil side av loven.

1. Havoter på Californias bølger

De siste ukene er en fem år gammel havoter blitt en plage for surfere i Santa Cruz California, skriver The New York Times. Nå har surferne fra «Surf’s up» fått nok. Og myndighetene har sendt ut advarsel mot havoter-hunnen, som har fått navnet «Oter 841».

Ikke bare stjeler oteren surfernes brett, hun har også evnen til å ri på bølgene. Det har resultert i ødelagte surfebrett og stadig mer frustrerte menn fra dyrelivstjenesten.

Et team som er spesialtrent på fangst, ble nylig utplassert for å fange oteren. Men enn så lenge kan havoteren surfe lykkelig ned i solnedgangen.

Et møte mellom oterhunnen 841 og en surfer utenfor kysten av Santa Cruiz, 9. juli 2023. Vis mer

2. 28.000 nøtter på villspor

I 2015 delte politiet i Detroit et forbryterbilde av et ekorn, i håp om å få hjelp fra publikum. Målet? Spore opp 12.700 kilo stjålne nøtter til en verdi av 128.000 dollar eller rundt 1,2 mill. kroner.

Dagen før hadde 18 paller med valnøtter på mystisk vis forsvunnet fra en tilhenger i Detroit. Hendelsesforløpet er uavklart, men politiet mente at gnageren hadde stukket av med nøttene, ifølge Police1.

Politiet i Detroit måtte spørre publikum om hjelp etter at et ekorn angivelig hadde stukket av med 28.000 valnøtter. Vis mer

3. Sparkende hest i fengsel

Hesten Faceiro fikk kallenavnet «The Bronco Bandit», etter å angivelig ha sparket en kvinnes bil i en landsby i Brasil. Hesten ble varetektsfengslet i nesten 24 timer, skrev den britiske avisen Daily Mail i 2015.

Hestens eier mente arrestasjonen var latterlig og unødvendig, og reagerte på at hesten ikke hadde fått mat i fengselet. Politiet nektet for at dyret hadde blitt mishandlet, men innrømmet at det «selvfølgelig ikke er vanlig å arrestere en hest».

Til og med hester kan havne bak lås og slå. Vis mer

4. Forfulgt av ekorn

Samme år ble et ekorn arrestert for å være aggressiv. Ekornet skal ha forfulgt en dame på gaten i den tyske byen Bottop, ifølge The Thelegraph. Damen ringte til slutt politiet i desperasjon, som til slutt fikk fanget gnageren.

På politistasjonen ble det oppdaget at dyret led av utmattelse. Ekornet ble et internettfenomen, etter at politiet delte en video der de matet dyret med honning.

5. Rappkjeftet papegøye anklaget

– Jeg er blitt krenket og trakassert de siste to årene. Når papegøyen ser meg, sier han alltid stygge ting. Det fortalte en eldre kvinne til politiet i Maharashtra i India i 2015, ifølge Zee News.

Hun hadde fått nok av stesønnens papegøye, som bodde like i nærheten. Ifølge kvinnen hadde stesønnen lært papegøyen opp til å være frekk mot henne.

En fargerik papegøye koser seg i trærne i Everglades National Park, sørvest for Miami i Florida, USA. Vis mer

6. Bjørn dømt for å stjele honning

Det er ikke bare Ole Brumm som elsker honning. For en bjørn i Makedonia ble bikubene på en gård i Makedonia for stor, skriver BBC. Birøkteren forsøkte å holde bjørnen unna med sterke lys på området og en høyttaler som spilte dunkende, serbisk folkemusikk.

Likevel angrep den bikubene igjen og igjen.

Så tok bierøkteren affære og anmeldte bjørnen for tyveri og skadeverk. Bjørnen ble faktisk dømt, selv om det ikke dukket opp en bjørn i håndjern i retten. Den var også fredet og uten eier. Derfor ble staten pålagt å betale rundt 3500 kroner for skadene.

7. Katt skulle hjelpe fanger med å rømme

På nyttårsaften i 2013 ble en katt fanget ved et brasiliansk fengsel. Fengselsvakter fant både sageblader, bor, telefoner, batterier, minnekort og en handsfree på kattens kropp. Det skriver The Telegraph. Angivelig skal fanger ha planlagt å grave en tunnel ut av fengselet.

De fant aldri ut hvem som sto bak, men en talsmann fra fengselet uttalte:

– Det er vanskelig å finne ut hvem som står bak, da katten ikke vil snakke.