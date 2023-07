Norske Peter (23) har en uvanlig «sommerjobb». Han deler ut nødhjelp ved fronten i Ukraina.

20 familier lever like ved brohodet til Antonivka-broen, utenfor Kherson i Ukraina. Russisk artilleri skyter fra den andre siden av elven. Torsdag fikk de norsk nødhjelp.

Norske Peter Grinde-Hollevik (midten) og Emilie Marie Tonette Log (t.h.) sammen med lokale hjelpere. De viser frem utstyr de delte ut ved Antonivka på torsdag. Blant annet snekkerutstyr for gjenoppbygging. Vis mer

Den enorme Antonivka-broen over elven Dnipro ble sprengt i november i fjor, i forbindelse med den ukrainske frigjøringen av byen Kherson. Russland har fortsatt kontroll på landet på østsiden av elven. De beskyter området rundt Kherson med artilleri jevnlig.

Men noen ukrainske soldater skal ha fått fotfeste på den andre siden av elven. Her har de etablert et såkalt brohode brohodeEt brohode er en framskutt militær stilling som etableres av de første styrkene som rykker fram eller settes inn i territorium holdt av fienden, for å sikre overføring og framrykking av hovedstyrken. (Store norske leksikon).

Den norske studenten Peter F. Grinde-Hollevik passerte broen på ukrainsk-kontrollert side torsdag. Sikten var imidlertid ikke så god at han kunne se detaljer på den andre elvebredden, forteller han til Aftenposten.

Men han blir fortalt om det de kaller «gråsonen».

Der skal ukrainske styrker holde stand. Dette bekreftes av Institute for the Study of War, som i sin rapport fra onsdag 19. juli skriver at russiske militærbloggere poster videoer som forsterker inntrykket av at ukrainske styrker holder stillinger på østsiden av Dnipro.

Rett ved den ødelagte broen er det et åpent område. Det er veldig utsatt for artilleriild. Varebilen kjører fort forbi, selv om de har et flatt dekk.

Fikk to ledige uker, dro til Ukraina

Peter Grinde-Hollevik er en 23-årig norsk student fra Florø. Til daglig studerer han datavitenskap og naturressursøkonomi ved University of California, Berkeley.

Hva gjør han ved frontlinjen i Ukraina?

– Jeg har studert tre år ved Berkeley. En del av det å bo i USA er at man føler seg isolert fra krig og konflikt i Europa, forteller Grinde-Hollevik på telefon til Aftenposten.

Han har kommet tilbake fra en dag med utlevering av nødvendige forsyninger til folk som er rammet av krigen. I Ukraina har han hatt det han beskriver som den mest utrolige opplevelsen han har hatt i sitt liv.

Han er på et hotell i havnebyen Odesa mens vi snakker med ham via den krypterte appen Signal. Kornlagre i havnebyen har vært mål for russiske bomber de siste dagene, etter at Russland nektet å forlenge avtalen om frakt av korn over Svartehavet.

Grinde-Hollevik hadde vært på et forskningsprosjekt tilknyttet studiet i Afrika da han fikk to ledige uker. Han kontaktet en norsk ildsjel han kjente.

Han ble satt i kontakt med en norsk humanitær organisasjon som heter Paracrew. Organisasjon ble stiftet rett etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022.

Alltid artilleriild i bakgrunnen

Torsdag gikk ferden mot den frigjorte byen Kherson for levering av mat. Deretter til Antonivka utenfor byen. Et område som er hardt rammet av krigshandlinger.

– Vi kjørte opp til et samlingssted. Der holder 20 familier til. Det er stor nød der, og mat og hygieneprodukter er vanskelig å få tak i, forteller studenten. Han ble møtt av 10–12 lokale innbyggere i alle aldre.

– Det de trenger, er særlig gjenoppbyggingsutstyr. Strømaggregater, gode snekkerverktøy. Og selvsagt mat. Dette er et veldig utsatt område.

– Man hører artilleriild i bakgrunnen hele tiden. Han ene som bor der fortalte hvordan han er blitt vant til å høre det, og at han kjenner igjen lyden fra de ulike typene granater. Sånt gjør inntrykk, understreker Peter Grinde-Hollevik.

Utsmykning på et militærsykehus i nærheten av fronten i Bakhmut. Vis mer

En «mumie» med sigarett i munnen

I løpet av de snart to ukene han har vært her, har han vært med på utlevering av nødhjelp flere steder. I storbyen Kharkiv, nær grensen til Russland. I nærheten av frontlinjene ved Bakhmut i Donetsk-provinsen. Og nå sist rundt Kherson i sørøst.

Paracrew begynte med å dele ut mat, medisiner og varme klær. Det gjør de fortsatt, men nå er det også mer spesifikke ting som mangler, gjerne i områdene like bak frontlinjene.

I tillegg til utstyr til gjenoppbygging, kan det også være spesifikt medisinsk utstyr til sykehus.

– På den første turen min, hadde vi først en levering av masse mat og sanitærprodukter i en boligblokk i Kharkiv. Så dro vi inn i triangelet mellom Kramatorsk, Bakhmut og Donetsk by. Der fikk jeg den mest utrolige opplevelsen jeg har hatt i livet mitt, forteller 23-åringen.

De hadde i oppdrag å hente en frivillig lege fra et militærsykehus. I ventetiden ble Grinde-Hollevik invitert inn på sykehuset og var der kanskje i tre timer.

– Det var helt utrolig. Det var et gammelt, sovjetisk bygg. Salene var mørke. Men de var i sterk kontrast til noen av rommene. Operasjonssalene og akuttrommene hadde de fått veldig struktur på, beskriver Grinde-Hollevik. Han fikk blant annet komme inn på operasjonssaler der to soldater ble behandlet for splintskader.

– En stor del av de som jobber ved sykehuset er kirurger. Jeg så at det trengs, ut fra skadene på pasientene som kom inn. Jeg så en mann som var som en komplett mumie på overkroppen. Alt unntatt munn og øyne var bandasjert. Og jeg så at øynene var hovne. En kompis sto og holdt en sigarett opp til munnen hans, sier Grinde-Hollevik. Det er et syn han ikke kommer til å glemme, understreker han.

Forsyninger lastes inn i varebilen de frivillige fra Paracrew kjører rundt i. Vis mer

Store kontraster i Ukraina

Hva observerer en ung, norsk student som kommer til det krigsherjede Ukraina for første gang? Grinde-Hollevik er tydelig på at inntrykkene er veldig sammensatte.

– Veiene i det frie Ukraina er utrolig fine. Du kjører langs vakre enger med raps og solsikker. Med en gang man kommer inn i tidligere okkuperte områder, er det annerledes. Vi ser hvite, små flagg, som viser at det er minelagt. Jeg så ukrainere i blå drakter, som er opplært i minerydding av Norsk Folkehjelp. De gjør en imponerende jobb, som gjør inntrykk.

Snart skal han hjem til Norge. Men ukene som frivillig har gjort inntrykk.

– Det som sitter igjen, er tanken på alle skjebnene er ute. Ikke minst alle de utrolige folkene som gjør en enorm innsats som frivillige. Men det er ikke disse folkene som kommer i historiebøkene – der havner de som gjør de fæle tingene, sier Grinde-Hollevik.

Selv forteller han at oppholdet har fått ham til å begynne å tenke på medisinstudier.

Peter Grinde-Hollevik sammen med ildsjel og koordinator Dima, som hjalp til med utdeling av forsyninger ved Antonivka. Vis mer