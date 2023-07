Soldaten skulle sendes hjem til USA. I stedet rømte han inn i Nord-Korea.

Den amerikanske soldaten Travis King flyktet fra flyplassen og inn i Nord-Korea. Det kan skape trøbbel for Joe Biden.

Utsikt til Nord-Korea fra den sørkoreanske grenselandsbyen Panmunjom. Tirsdag stakk en amerikansk soldat fra turistgruppen han var med i, og rømte inn i Nord-Korea. Bildet er fra 2018. Vis mer

Nord-Korea er kjent som verdens mest lukkede land. Avhoppere forteller at de har måttet svømme i flere kilometer. Eller gjort halsbrekkende forsøk på å hoppe over grensegjerdet.

Men tirsdag skjedde en ny bisarr grensepassering. Og flukten til den 23 år gamle amerikanske soldaten Travis King gikk ikke ut av Nord-Korea, men inn.

Tidspunktet var ikke ideelt for USAs president Joe Biden.

Stakk fra flyplassen

King var blitt eskortert av andre amerikanske soldater til flyplassen i Incheon i Sør-Korea.

Han hadde nettopp sluppet ut av fengsel. I løpet av det siste året er han anklaget for blant annet hærverk og vold i Sør-Korea. Han har blant annet fått bot for å ha ramponert en politibil. Det viser dokumenter som Reuters har sett.

Nå skulle han sendes hjem til USA.

Men slik gikk det ikke. 23-åringen stakk av og sluttet seg til en turistgruppe som skulle besøke landsbyen Panmunjom. Den ligger på grensen til Nord-Korea, inne i den demilitariserte sonen som skiller de to landene.

Den amerikanske obersten Isaac Taylor ga en nøktern beskrivelse av det som så skjedde, til den britiske avisen The Independent:

– En amerikansk soldat på en omvisning i det felles sikkerhetsområdet tok selv valget, uten autorisering, om å krysse den militære delelinjen inn til Nord-Korea, sa Taylor.

– Vi tror han er i nordkoreansk varetekt, og vi jobber med våre motparter i det nordkoreanske militæret for å løse situasjonen.

Vitner til hendelsen har fortalt mer utfyllende om det som skjedde.

Ropte «ha ha ha»

Med i turistgruppen var svenske Mikaela Johansson, som skrev om det hun så på Facebook. Posten ble gjengitt av det internasjonale nyhetsnettstedet NK News:

– Til høyre for oss hører vi et høyt ha-ha-ha. Og en av mennene fra vår gruppe, som hadde vært med oss hele dagen, løper inn mellom to av bygningene og over til den andre siden, skrev Johansson.

Turistgruppen ble deretter beordret til å vende tilbake til bussen til hadde kommet med.

Et annet vitne bekreftet historien til CBS News.

Hva skjer nå med Travis King? Han er blant noen få amerikanere som er anholdt i Nord-Korea de siste tiårene. Tidligere har det fått tragiske utfall.

Mener Nord-Korea drepte sønnen

Ett av de mest kjente eksemplene var den unge studenten Otto Warmbier. I 2016 ble han pågrepet for å ha stjålet en propagandaplakat på et hotell.

Bildene fra rettssaken, der Warmbier gråtende trygler om tilgivelse, vakte oppsikt. Det gjorde også dommen. 15 års tvangsarbeid.

Hva som så skjedde, er fortsatt uklart. I juni i 2017 ble 22-åringen sendt hjem til familien i USA i koma. Han døde like etterpå.

Otto Warmbier var 21 år gammel da han forklarte seg i retten i Nord-Korea i mars 2016. Et år senere skal han ha falt i koma og ble senere sendt til USA. Han døde i juni 2017. Vis mer

Fakta Amerikanere anholdt i Nord-Korea Flere amerikanere er blitt pågrepet i Nord-Korea de siste 15 årene. De er blant annet blitt anklaget for spionasje, respektløs oppførsel og misjonering. 2009 – Journalistene Euna Lee og Laura Ling ble pågrepet da de lagde en reportasje om menneskesmugling. De ble løslatt samme år. 2009 – Den kristne menneskerettighetsaktivisten Robert Park ble pågrepet. Han ble løslatt i 2010. 2010 – Aijalon Mahli Gomes ble pågrepet for å ha krysset grensen fra Kina ulovlig. Han ble løslatt samme år. 2012 – Misjonæren Kenneth Bae ble fengslet i to år. Han ble løslatt i 2014. 2014 – Matthew Todd Miller ble pågrepet. Han ble løslatt samme år. 2015 – Misjonæren Kim Dong-chul ble pågrepet og dømt til ti års tvangsarbeid. Han ble løslatt i 2018. 2016 – Otto Warmbier ble pågrepet og dømt til straffarbeid for å angivelig ha stjålet en propagandaplakat. I mars 2017 falt han i koma. I juni ble han sendt til USA, der han døde en uke senere. 2017 – Lærerne Kim Sang-duk, kjent som Tony Kim, og Kim Hak-song. Begge ble løslatt i 2018. 2018 – Bruce Byron Lowrance ble anholdt i en måned etter å ha krysset grensen fra Kina ulovlig. Kilder: Reuters, CSIS Vis mer

Nord-Korea sier Warmbier døde etter å ha blitt syk og fått en sovetablett. Amerikanske leger mener han fikk en hjerneskade. Familien sier han ble torturert til døde i regimets fangenskap.

Moren til Travis King, Claudine Gates, sa til den amerikanske TV-kanalen ABC at hun ble sjokkert da hun hørte at sønnen hadde rømt til Nord-Korea.

– Jeg kan ikke se for meg at Travis skulle gjøre noe sånt, sa hun.

– Jeg vil bare at han skal komme hjem.

Nord-Korea-eksperter mener det er vanskelig å spå hva som kan skje med King. Det er også uklart hva dette kan bety for USA og president Joe Biden. Men tidspunktet er trolig ikke ideelt for presidenten.

Samarbeider om kjernefysisk avskrekking

USA og Nord-Korea har for tiden ingen diplomatisk dialog. Samtidig har Nord-Korea de siste årene skutt opp flere titalls missiler.

Samme dag som Travis King flyktet over grensen, hadde USA og Sør-Korea det første møtet i Nuclear Consultation Group (NCG) i Sør-Koreas hovedstad Seoul.

Det er et nytt samarbeidsforum der USA og Sør-Korea skal jobbe sammen for å oppnå sterkere avskrekking med atomvåpen, ifølge Det hvite hus.

Rådgiver til Sør-Koreas regjering Kim Tae-hyo (t.v.) møtte tirsdag lederen for USAs nasjonale sikkerhetsråd for det indopasifiske området, Kurt Campbell, i Sør-Koreas hovedstad Seoul. Foto: Kim Hong-Ji, Reuters/NTB Den amerikanske atomubåten USS Kentucky lå onsdag til kai i den sørkoreanske byen Busan. Foto: Woohae Cho, AP/NTB

For første gang på 40 år er også en amerikansk atomubåt på besøk i Sør-Korea. USS Kentucky er utrustet med kryssermissiler. Den kan også utstyres med atomvåpen.

– Hendelsen med King trekker oppmerksomheten bort fra disse viktige møtene som skal bygge tillit til at USA oppfyller sine forpliktelser til Sør-Korea når det gjelder sikkerhet.

Det skriver Nord-Korea-ekspertene Ellen Kim og Andy Lim ved tankesmien Center for Strategic and International Studies (CSIS). De tør ikke si om dette vil føre til dialog mellom USA og Nord-Korea.

Søsteren til Nord-Koreas hersker Kim Jong-un, Kim Yo-jong, som selv er blitt en mektig politisk skikkelse, har imidlertid nettopp avvist et amerikansk forsøk på dialog.

– Vi går ikke imot våre egne interesser. USA vet godt at Nord-Korea ikke har noen interesse av dialog, sa Kim Yo-jong, skriver det statlige nyhetsbyrået KCNA.

Men Travis King kan muligens påvirke vurderingen, skriver BBC:

– Soldaten kan potensielt bli et nytt forhandlingskort som Nord-Korea kan bruke når de forholder seg til USA.