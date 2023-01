Heftige kamper i «ukjent by»: – Her er det verre enn i Bakhmut

Den brutale krigen i Øst-Ukraina har flyttet seg noen mil nord. En ny by kan stå for fall. Men så langt har Ukraina kontroll over småbyen Soledar.

Røyk stiger opp fra Soledar etter heftige kamphandlinger mellom russiske og ukrainske styrker.

10.01.2023 05:38

En ny by i Øst-Ukraina har de siste ukene vekket interesse hos Russland og de beryktede Wagner-soldatene.

Til nå har de hardeste kampene skjedd i Bakhmut. Rundt 60 prosent av byens bygninger skal være ødelagt. President Volodymyr Zelenskyj har omtalt byen som «brennende ruiner». Men russerne klarer ikke ta kontroll.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn