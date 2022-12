Rike givere svikter, og pengebingen er låst. Nå selger Trump julepynt og gavepapir.

Donald Trumps politiske organisasjon har over 1 milliard kroner på konto, men lite av det kan brukes til valgkampen hans. Nå selger han juleeffekter for å få inn penger.

Drømmer du om en Trump-jul? Du kan få gavepapir med Trump som supermann, julesnop i en Trump-strømpe eller en skyggelue til treet. Du kan også få Trump som nisse i stedet for supermann på gavepapiret.

Kjetil Hanssen Journalist

15. des. 2022 15:49 Sist oppdatert nå nettopp

Donald Trump jr. skriver i en e-post: «Siden du ikke er en venstrevridd radikaler på nissens liste over slemme barn, vil min far at DU skal ha vår SPLITTER NYE julepynt med Trump Save America.»

Alt jeg trenger å gjøre for å få en julekule formet som en skyggelue? Jeg må betale 750 kroner til Donald Trumps valgkamp. Trump jr. kan likevel bare love å holde av en slik dekorasjon maks i én time. Han tror nemlig de vil bli utsolgt fort.

