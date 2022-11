De er dømt til livstid for 298 mord, men kommer neppe i fengsel

Tre menn ble torsdag dømt til livstid i fengsel for 298 drap i flystyrten i Øst-Ukraina i 2014. Men lite tyder på at straffen kommer til å bli sonet.

Det tok lang tid å rydde ulykkesstedet, og bergingsmannskapene hadde en grufull jobb.

Over åtte år har gått siden et passasjerfly fra Malaysian Airways ble skutt ned over Ukraina. Alle de 298 om bord i rute MH17 ble drept.

Alle de åtte årene har russiske Igor Girkin nektet for at han drepte de 298 om bord. Nå er han funnet skyldig sammen med russiske Sergej Dubinskij og ukrainske Leonid Khartjenko.

– Retten kaller de påviste anklagene så alvorlige at den mener at bare høyest mulig fengselsstraff vil være passende, sa dommer Hendrik Steenhuis, ifølge Al Jazeera. arrow-outward-link

Den ene av de fire mennene som var tiltalt i saken, russiske Oleg Pulatov, ble frikjent. Han var også den eneste av de tre som møtte i retten i form av advokatene sine, som erklærte ham ikke skyldig.

Det finnes ikke bevis for at Pulatov var involvert i beslutningen om å bruke Buk-missilet, ifølge dommen fra høysikkerhetsdomstolen nær Schiphol. Det skriver Ducth News arrow-outward-link .

Livstid i fengsel

Kjennelsen ble lest opp torsdag ettermiddag i domstolen i Badhoevedorp i Nederland. Her var de fire mennene, alle med forbindelser til Russland, tiltalt for massemord for deres rolle i flystyrten.

Tre er nå dømt til livstid i fengsel, skriver nederlandske NRC Handelsblad. De må også betale «minst» 16 millioner euro i erstatning, skriver Reuters. Det tilsvarer nesten 170 millioner norske kroner.

I kjennelsen kommer det frem at retten mener Russland hadde overordnet kontroll over separatiststyrker i 2014. Der ble det bekreftet:

– Retten mener at MH17 ble skutt ned av Buk-missiler fra et jorde nær Porvomaisk, som drepte alle 283 passasjerer og 15 kabinansatte, sa formann Hendrik Steenhuis.

Tror ikke straffen sones

Ingen ting tyder på at de tre noen gang kommer til å sone straffen. De beskyttes av Russland, som hele tiden har benektet at de står bak. I stedet har russerne hevdet at det var ukrainske styrker som skjøt.

I den nederlandske rettssalen var det plass til 250 etterlatte og utsendinger fra alle de berørte landenes ambassader.

Før dommen ble avsagt torsdag, måtte dommerne ta stilling til om saken i det hele tatt hører hjemme i en sivil rett. Dersom raketten som ødela flyet ble avfyrt i en internasjonal krig, gjelder andre regler.

Men Russland benektet på det tidspunktet at de var deltagere i noen krig. Retten kom til at det var en intern konflikt i Ukraina, selv om Russland støttet separatistene.

Mannen bak

I slutten av oktober skal Igor Girkin (51) ha blitt fotografert i Russland, like ved den ukrainske grensen. Han var uniformert, hadde pistol i beltet og en militær hatt, skriver NRC Handelsblad arrow-outward-link .

Girkin er tilbake der han var for åtte år siden.

Den 12. april 2014 ledet han rundt 50 bevæpnede menn inn i den ukrainske byen Slovjansk. I ettertid sa han at det var da han stakk lunten ned i kruttønnen.

Litt over to måneder senere ble han fratatt «kommandoen». Det skjedde to uker etter at flyet ble skutt ned over området styrkene hans kontrollerte.

Tidlig i etterforskningen pekte alle piler mot at Girkins soldater sto bak. Derfor måtte han gi fra seg kommandoen over de russiskstøttede «separatistene».

Igor Girkin har en lang og blodig karriere som russisk soldat. Han deltok under invasjonen på Krym og senere i Donbas. Bildet er fra 2014.

Tilbake som leiesoldat

Ifølge nederlandske medier kjemper han nå med en liten gruppe menn. De skal bli sponset av Jevgenij Prigozjin. Han er også kjent som «Putins kokk» og leder av den beryktede Wagner-gruppen.

Girkin har markert seg som en beinhard russisk nasjonalist. Han er en av militærbloggerne som har vært sterkt kritisk til at ikke russerne slår hardere til mot Ukraina.

Her døde 298 mennesker.

Omfattende etterforskning

Russland la ned veto mot at FN skulle etterforske. I stedet ble det satt sammen et team av 200 etterforskere.

De innhentet bevis fra 20 land.

Etterforskerne gjennomgikk over 500.000 bilder og videoer.

I tillegg hentet de data fra 150.000 telefonsamtaler.

200 vitner ble avhørt, ofte under svært krevende forhold.

Etterforskerne fikk verdifulle satellittdata som bekrefter hvor raketten ble skutt opp fra.

I tillegg ble det tatt jordprøver og gjort en rekke tekniske undersøkelser.

196 av ofrene var nederlandske. Landet stanset opp da de første 40 kistene ble brakt tilbake den 23. juli 2014.

Fire tiltalt

Etterforskerne konkluderte etter 15 måneder med at det var en russiskprodusert Buk-rakett som skjøt ned passasjerflyet fra de russiskstøttede områdene.

Fire personer ble tiltalt:

Igor Girkin, russer.

Sergej Dubinskij, russer.

Oleg Pulatov, russer.

Leonid Khartjenko, ukrainer.

Ingen av dem meldte seg frivillig eller ble arrestert. Den ukrainske regjeringen lover en dusør på 1 million kroner til den som hjelper med å fange Girkin. Det skyldes ikke bare nedskytingen av MH17, men hele rollen hans som pådriver i krigen.

Etter en rettssak som har tatt 2,5 år, har nå dommen falt. Kun frikjente Pulatov har deltatt i rettsprosessen gjennom en video-uttalelse og en advokat.

Ikke uten følelser

I et intervju fra 2015 arrow-outward-link ble Girkin spurt om nedskytingen av MH17.

– Jeg er ikke et så ufølsomt menneske at det ikke gjør inntrykk, svarte han.

Men han hevdet at hæren hans ikke hadde Buk-raketter og derfor ikke kunne stå bak.

Han sa også at uansett hvem det var som skjøt, så er det Ukrainas skyld.

– For bare en idiot eller bevisst kriminell sender et passasjerfly over en krigssone, der man bruker luftvern, sa han.