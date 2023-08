Dødstallene stiger: Guvernøren kaller det for den største katastrofen i Hawaii’s historie

Brannen på Hawaii er den dødeligste i USA siden Camp Fire i California tok 85 menneskeliv i 2018.

Lahaina hadde rundt 13.000 innbyggere før brannen. Nå er den nærmest utradert. Vis mer

Publisert: 11.08.2023

Dødstallet etter skogbrannen som har rast gjennom en by på Hawaii, har steget til 53.

Tallet kan komme til å bli enda høyere. Det sier delstatens guvernør, Josh Green.

Det er byen Lahaina vest på øygruppens nest største øy, Maui, som er rammet av en voldsom skogbrann.

Lahaina er hjem til rundt 13.000 mennesker og en populær turistdestinasjon. Byen var hovedstaden på Hawaii på 1800-tallet og huser mange historiske bygg fra denne tiden.

Folk hopper i sjøen

Brannen har tvunget mange til å evakuere. Fra øyas flyplass ble folk evakuert med skolebusser.

Det rapporteres om personer som har måtte hoppe i sjøen for å komme unna flammer og røyk:

«Den amerikanske kystvakten opplyser at sjømenn har reddet 17 mennesker fra vannet etter at folk kastet seg i Stillehavet for å flykte fra de voldsomme skogbrannene. Og de har funnet 40 overlevende på land», melder en reporter fra The New York Times.

Det er også meldt om omfattende strømbrudd.

Folk evakueres fra Maui flyplass torsdag 10. august. Vis mer

Flammene fra skogbrannen nådde populære gater i byen og har ødelagt butikker, hoteller og restauranter.

Beskjedne hus og leiligheter, der mange av arbeiderne som driver Mauis blomstrende turistindustri bodde, har også blitt ødelagt. Det skriver The New York Times.

Ifølge avisen har brannen satt søkelyset på Mauis mangeårige utfordring med å skaffe boliger til de som jobber på hotellene og golfbanene.

En historisk katastrofe

Hawaii har opplevd skogbranner før, men ingen som denne, skriver BBC fredag morgen.

Guvernør Josh Green kalte brannen for sannsynligvis "den største katastrofen i delstatens historie".

Myndighetene forventer at brannen vil bli den dødeligste naturkatastrofen på Hawaii siden 1960. Da var det en tsunami som tok 61 liv på øya Big Island.

Lahaina Hawaii, onsdag 9. august, etter den dødeligste brannen i USA siden 2018. Vis mer

Man er fortsatt usikker på hva som utløste brannene.

Myndighetene har trukket frem en kombinasjon av flere forhold som har gjort situasjonen verre.

For det første har unormalt tørre tilstander over store deler av Hawaii, inkludert hele øya Maui, spilt en rolle.

Videre har orkanvinden Dora og tørt vær bidratt til å fyre opp under flammene.

Dette er forhold som er blitt forverret av klimaendringene, mener myndighetene.

USAs president Joe Biden sa onsdag at han har bevilget føderal hjelp:

– Jeg har beordret alle tilgjengelige føderale ressurser på øyene til å bistå.