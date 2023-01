Blinken i Israel: - Alle har et ansvar for å ta steg for å dempe spenningene

USAs utenriksminister Antony Blinken skal møte både Israels statsminister og palestinernes president i løpet av rundreisen i Midtøsten.

USAs utenriksminister Antony Blinken ber israelere og palestinere om å slutte å helle bensin på bålet.

30.01.2023 16:42

Mandag besøkte den amerikanske utenriksministeren Egypts president Abdel Fattah al-Sisi, som grep makten i et militærkupp i 2013.

Ett av temaene for samtalen var den siste tids oppblussingen av vold i de okkuperte palestinske områdene, der israelske styrker hittil i år har drept 35 palestinere, ni under et angrep i en flyktningleir i Jenin sist torsdag.

To dager senere opplevde Israel den verste terroraksjonen på lenge da sju sivile ble drept utenfor en jødisk synagoge i bosetningen Neve Yaakov i okkuperte Øst-Jerusalem.

– Det viktigste i tiden som nå kommer er å forsøke å skape ro, sa Blinken til TV-kanalen Al Arabiya da han ankom Egypt.

Massiv militærhjelp

Egypt har de siste 50 årene mottatt mer amerikansk pengestøtte enn noe annet arabisk land. Bare Israel og Ukraina mottar nå mer amerikansk militærhjelp enn Egypt, som vanligvis får over 13 milliarder kroner i året.

Mye av militærhjelpen går til innkjøp av amerikanske våpen og utstyr, men blant Demokratene har det lenge vært misnøye med at USA har lukket øynene for de massive overgrepene i Egypt.

Blinken la under møtet med Sisi vekt på USA «strategiske partnerskap» med Egypt, men han «oppmuntret» samtidig den egyptiske presidenten til å bedre menneskerettssituasjonen i landet blant annet ved å løslate politiske fanger og gi ytringsfriheten bedre vilkår.

– Vi er fortsatt bekymret, og vi har gitt klart uttrykk for det, sa Blinken etter møtet.

Ytterliggående

Blinken fortsatte mandag reisen til Israel. Der møter han statsminister Benjamin Netanyahu, som nå leder den mest ytterliggående høyreregjeringen i landets historie.

Netanyahu-regjeringen varslet nylig en rekke straffetiltak mot palestinerne og har også utvidelse av de ulovlige bosetningene i okkuperte palestinske områder på sitt program.

USA har kritisert straffetiltakene, og Blinken hadde et klart budskap til både israelere og palestinere da han mandag ettermiddag ankom Tel Aviv.

– Alle har et ansvar for å ta steg for å dempe spenningene og ikke fyre opp under situasjonen, sa han.

Dødelig utvikling

Da president Joe Biden besøkte Israel og Palestina i juli i fjor, erkjente han at tiden ikke var moden for å gjenåpne fredssamtalene med palestinerne. Han ba samtidig palestinerne om ikke å miste håpet og understrekte at USA støtter deres krav om en palestinsk stat.

Utviklingen har siden gått i alt annet enn fredelig retning. Fjoråret var ifølge FN det dødeligste på 15 år i de okkuperte områdene, og med den nye israelske regjeringen og et ulmende raseri som gir seg utslag i væpnet motstand på palestinsk side tegner 2023 til å bli enda verre.

Mandag kveld møter Blinken Netanyahu, og tirsdag fortsetter han til Ramallah der palestinernes 87 år gamle president Mahmoud Abbas venter.

Abbas vil trolig få et løfte om fortsatt amerikansk støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), men politiske framstøt eller gjennombrudd er det ingen som forventer under Blinkens besøk.