Påstått Wagner-avhopper: – Nå forstår jeg ingenting. Ingenting i det hele tatt.

Nå er Andrej Medvedev pågrepet av norsk politi og sier han frykter å bli sendt tilbake til Russland. I en video kritiserer han norsk politi. – Vi kjenner oss ikke igjen, svarer politiet.

Andrej Medvedev snakket med sin støttespiller fredag. Da var det god stemning. Den varte ikke lenge.

24.01.2023 17:44

Historien om Andrej Medvedev ble verdensnyheter da han fortalte om en dramatisk flukt fra Russland til Norge natt til 13. januar.

Han fortalte at han var en leder i en del av den beryktede Wagner-gruppen, men rømte da han så krigens sanne ansikt. Etter å ha gitt flere kritiske intervjuer, fryktet han for eget liv og rømte til Norge.

Den siste uken har han vært i avhør hos norske Kripos. Han sier selv at han ble plassert på et «hyttelignende hotell» fordi man fryktet for sikkerheten hans.

I helgen ble han pågrepet av norsk utlendingspoliti.

Det vurderes om han skal fremstilles for internering. Hva er det som har skjedd?

Er hans historie i ferd med å rakne? Eller handler dette bare om misforståelser?

I en video som ble publisert mandag, kom Medvedev med sin versjon av det som har skjedd siden flukten. Videoen, som ble publisert på nettstedet til den omdiskuterte russiske aktivisten Vladimir Osjesjkin, viser at 26-åringen er både forvirret og redd.

Videoen inneholder til dels skarp kritikk av hvordan han føler seg behandlet i Norge.

Dette er kritikken oppsummert:

1. En tur til en øy: Medvedev forteller at han skal ha fått beskjed av en vakt at han skulle i en båt for å bli fraktet til en øy. Det gjorde russeren livredd. Han forsto det slik at han nå ville havne i hendene til Wagner-gruppen eller russiske myndigheter.

2. Misfornøyd med fasilitetene: I den nye videoen klager Medvedev på sikkerhetstiltakene norsk politi iverksatte. Han beskriver det som å være under husarrest. Han fikk mat, men den mente han var for dårlig. Det var også vanskelig å røyke.

– Det som irriterte meg mest, var at de tok alt utstyret på kjøkkenet fra meg. Skjeer, gafler og kniver. Jeg kunne ikke lage mat selv.

– Jeg ville ikke spise maten de ga meg.

Andrej Medvedev sitter nå på Trandum og venter på en avgjørelse om hva som skal skje med ham.

3. Kritisk til flyttingen til Trandum: Medvedev forteller at han plutselig ble pågrepet, påført håndjern og låst inne i et bur. Deretter ble han fraktet til utlendingsinternatet på Trandum. Hit sendes blant annet utlendinger som kan bli returnert med tvang, eller personer som er omfattet av ekstra strenge sikkerhetstiltak.

– De sa at jeg ble pågrepet for å ha brutt immigrasjonsreglene.

Medvedev gir klart uttrykk for at han er uenig i restriksjonene han ble pålagt.

– Jeg er redd. De gjemmer meg fra alle, slik at så få som mulig skal få høre min situasjon.

Den påståtte Wagner-avhopperen ber i en video om at norske myndigheter gir ham politisk asyl. Han kommer også med en appell til statsminister Jonas Gahr Støre – her sammen med den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov.

4. Frykter for fremtiden: Medvedev sier at han hadde flere mål med å komme til Norge. Det første var å redde livet og leve et normalt liv i Norge. Det andre var «å fortelle hele verden sannheten om hva som skjer» i Russland. Han sa også at han ønsket å få straffet lederen for den russiske Wagner-gruppen Jevgenij Prigozjin, som nå etterforskes for en rekke grove krigsforbrytelser.

I løpet av samtalen hevder Medvedev også at han nå kan bli utvist til Ukraina, hvor han mener han ikke vil få en rettferdig behandling.

– Etter at jeg avga mitt vitnemål, ser det som jeg kan bli utvist til Ukraina. Da kan jeg bli utlevert til Russland, hevder Medvedev.

– Nå forstår jeg ingenting. Ingenting i det hele tatt.

– Sterk uenighet om sikkerhetstiltak

Medvedevs advokat Brynjulf Risnes brukte store deler av mandagen til å si at situasjonen handler om misforståelser. Blant annet beskriver han utlevering som helt uaktuelt.

Medvedev bodde frivillig i det sikre huset under politiets bevokting. Da oppsto det Risnes betegner som «sterk uenighet».

Dersom Medvedev ikke ville bo under disse betingelsene, hadde politiet i praksis bare to alternativer: La ham gå eller pågripe ham.

– Vi er i dialog om å få til noe som er mer levelig, sier Risnes til Aftenposten.

Politiets utlendingsenhet (PU) opplyser at han ble pågrepet søndag etter utlendingsloven. Det vurderes nå om han skal fremstilles for internering. PU har fått tilsendt kritikken Medvedev kommer med. De bekrefter at han er fraktet til Trandum

– Her oppholder han seg på like vilkår som øvrige innsatte. Vi kjenner oss ikke igjen i kritikken han gir. Politiet har ikke sagt at han kommer til å bli returnert til Russland, svarer Jon Andreas Johansen. Han er fungerende leder for juridisk seksjon i PU.

Kripos ønsker ikke å kommentere saken, utover å opplyse at Medvedev har vært avhørt og at han fortsatt har status som vitne.

Et sentralt, ubesvart spørsmål er blant annet om videoene han har hatt med seg, inneholder bevis som avslører Wagner-gruppens henrettelser og andre russiske krigsforbrytelser.