Norge og USA slår følge med Tyskland: Sender stridsvogner til Ukraina

President Joe Biden sier landet nå vil sende 31 Abrams-stridsvogner. Norge vil også å sende stridsvogner, men vet ennå ikke hvor mange.

USA vil sende flere stridsvogner av typen A1 Abrams til Ukraina. Her fyrer en Abrams-stridsvogn av under øvelse i Latvia i 2021.

25.01.2023 18:02 Oppdatert 25.01.2023 19:21

USA slår dermed følge med Tyskland, som onsdag bekreftet at de vil sende 14 Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. De sementerer også sin posisjon som den største donoren av våpen og militært utstyr til Ukraina.

– Vi vil sende 31 Abrams-stridsvogner til Ukraina, sier Biden i en uttalelse onsdag.

En talsperson fra Det hvite hus sier at det vil ta måneder å sende alle stridsvognene, ikke uker.

– USA og våre allierte vil gjøre alt for å støtte Ukraina. Putin trodde vi ikke sto samlet, han tok feil. Vi står samlet, sier Biden.

Biden sier det er kritisk viktig for Ukraina å få bedre stridsvognkapasitet. USA vil nå sende deler og utstyr som trengs for å holde vognene i drift. Amerikanerne vil også trene ukrainsk personell.

Vil sende norske stridsvogner

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier til Aftenposten onsdag kveld at regjeringen vil sende stridsvogner til Ukraina.

– Vi planlegger for å donere norske stridsvogner, sier forsvarsministeren til Aftenposten.

Hvor mange det er snakk om, er det for tidlig å si. Norge har i dag 36 funksjonelle stridsvogner av typen Leopard 2.

Gram understreker at man må ha på plass et system for logistikk, reservedeler og opplæring for at det skal fungere. Mange land jobber nå sammen for å få på plass dette.

– Til sist skal dette settes opp i avdelinger i Ukraina på en hensiktsmessig måte. Så vi jobber med en koordinering sammen med allierte og partnere om å få en donasjon som blir virkningsfull.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en stridsvogn på Rena.

Kan det eskalere krigen?

Onsdag annonserte først Tyskland at de ville sende stridsvogner. Klokken 18 kom også USA og Norge med den samme beskjeden.

– Har det vært samtaler i Nato om at det er viktig å sammen levere en pakke?

– Vi har absolutt samtaler, det har vi hatt det over tid. Da vi hadde et møte forrige fredag i Ramstein, var stridsvogner tema. Så gjør vi våre vurderinger, men som vi har gjort tidligere forsøker vi koordinere. Det er et omfattende koordineringsarbeid mellom vestlige land. Det er viktig også her, hvor det er en del avhengigheter, sier Gram.

– Er det dette puslespillet som nå har gått opp?

– Det gjenstår fortsatt en del arbeid for å få det til. Vi har hatt dialog og Norge gjør beslutninger på egne premisser. Men det har vært viktig med god dialog det siste året.

Forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Julie Wilhelmsen, sier til NTB at det er sannsynlig at Russland kan svare med å eskalere krigen.

Det synes forsvarsminister Gram er vanskelig å spekulere om vil skje.

– Det kommer ulike kommentarer og trusler når donasjoner blir kjent. Det viktige for oss er å bidra tungt. Det er viktig at Russland ikke vinner frem med aggresjon.

– Forlenger vi krigen ved å sende stridsvogner?

– Det grunnleggende her er løsningen kan ikke være at Russland vinner frem. Det er Russland som har ansvar for å avslutte dette så raskt som mulig. Ved å stoppe sine krigshandlinger.

Kan drøye med amerikanske stridsvogner

Mens USA sitter på flere tusen stridsvogner, kan det ta lang tid før deres bidrag kommer til Ukraina. USAs plan er nemlig å kjøpe nye stridsvogner, fremfor å sende fra eget arsenal. Det skriver The Washington Post.

Amerikanske myndigheter sier onsdag at det vil ta flere måneder å få på plass Abrams-stridsvognene. Avisen skriver at det kan ta opp til flere år, fordi man bestiller nye. En talsperson fra Biden-administrasjonen understreker at Abrams-stridsvognene er en del av langsiktig styrking av det ukrainske forsvaret.

I Europa har man derimot dårlig tid. Målet er å levere to bataljoner med Leopard-stridsvogner. Dette vil kreve minst 70 stridsvogner. Tyskland vil i første omgang levere 14 stridsvogner. Andre støttespillere, blant dem muligens Norge, vil levere resten, skriver The Washington Post.

Stoltenberg: Kan gjøre en stor forskjell

Natos generalsekretær ønsker USAs beslutning om å sende stridsvogner til Ukraina velkommen.

«De Nato-allierte står samlet i støtten til Ukrainas selvforsvar», skriver Stoltenberg i et innlegg på Twitter.

En rekke land sender nå stridsvogner. USA sender Abrams-stridsvogner. Britene sender vogner av typen Challenger. Mens Tyskland sender Leopard 2. Stoltenberg tror dette kan utgjøre en stor forskjell i Ukrainernes evne til å slå russerne tilbake.

Tysk snuoperasjon

Tyskland har gitt mye militært utstyr til Ukraina, men har vært motvillige til å sende stridsvogner.

Snuoperasjonen kom etter flere dagers intensive forhandlinger mellom de allierte i Washington D.C., meldte flere tyske medier tirsdag. Under disse skal det ha vært uenighet mellom tyskerne og amerikanerne.

Onsdag ble det kjent at Biden i forkant av uttalelsen ringte lederne i Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia. Temaet for samtalen skal ha vært leveranse av stridsvogner til Ukraina, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Onsdag takket Biden tyskernes statsminister Olaf Scholz for hans støtte til Ukraina.

Tysklands kansler Olaf Scholz har gitt klarsignal til at Ukraina kan få 14 Leopard 2-stridsvogner.

Det er ikke bare Tyskland som har vært motvillig til å sende stridsvogner til Ukraina. Det amerikanske forsvarsdepartementet skal ha vært skeptiske til å sende Abrams-stridsvogner. Dette fordi de krever store mengder drivstoff.

I Ukraina, hvor det enkelte steder er svekket infrastruktur, kan dette by på utfordringer.

Tirsdag meldte den tyske nettavisen Focus Online at den tyske forbundskansleren Olaf Scholz skal ha stilt et ultimatum overfor USA: Tyskland ville kun sende stridsvogner dersom USA gjorde det samme.