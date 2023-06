Washington Post: CIA visste om planlagt ukrainsk angrep på Nord Stream

Amerikansk etterretning visste om et planlagt ukrainsk angrep på rørledningene, tre måneder før det skjedde. Det skriver Washington Post.

Bilder fra Østersjøen utenfor Bornholm 27. september i fjor. Bildet viser gass som bobler opp av havet som følge av lekkasjer på Nord Stream 1 og 2.

06.06.2023 22:20 Oppdatert 06.06.2023 22:37

I september i fjor ble det oppdaget tre lekkasjer i gassrørledningene Nord Stream 1 og 2. Årsaken viste seg å være eksplosjoner på havbunnen nær Bornholm.

Hvem som står bak sabotasjen er ikke kjent. Ukraina har pekt på Russland. Russland har pekt på Vesten.

Nå skriver den amerikanske avisen Washington Post at USA visste om at et angrep var i emning.

I juni i fjor mottok CIA en rapport fra etterretningstjenesten i et nært alliert europeisk land.

Rapporten, som Washington Post har fått tilgang til, hevder at det ukrainske militæret planla å bruke en liten gruppe med dykkere for å skade eller ødelegge rørledningen Nord Stream 1. Den frakter gass fra Russland til Tyskland.

Lekket på Discord

Rapporten skal ha blitt lekket av Jack Teixeira. 21-åringen er mistenkt for å ha publisert gradert materiale fra amerikansk etterretning på chatplattformen Discord.

Rapporten er basert på informasjon fra en person i Ukraina.

CIA delte opplysningene videre med Tyskland og andre europeiske land i juni 2022. Det bekrefter amerikanske og europeiske kilder overfor Washington Post.

Jack Teixeira er mistenkt for å ha lekket graderte dokumenter fra amerikansk militære på chatplattformen Discord. Her illustrasjon fra et rettsmøte i Boston, 14. april 2023. Mange av dokumentene Teixeira skal ha lekket, handlet om invasjonen av Ukraina.

Stemmer med etterforskningen

Rapporten inneholder en rekke detaljer om hvordan angrepet skulle finne sted. Den sier at seks medlemmer av de ukrainske spesialstyrkene ville bruke falsk identifikasjon til å leie en båt. Planen var dykke til bunnen av Østersjøen for å skade eller ødelegge rørledningene.

Tysk etterforskning viser at mange av detaljene fra rapporten stemmer overens med det som faktisk har skjedd. Etterforskerne tror at seks personer med falske pass leide en seilbåt gjennom et polsk postboksselskap. De dro fra kai i Tyskland og plantet eksplosiver på havbunnen ved Nord Stream 1 og 2.

Den 50 fot lange seilbåten «Andromeda» fotografert i Ruegen i Tyskland. Denne har vært knyttet til hendelsen. Tyske medier har tidligere meldt at den ble leid av et ukrainsk selskap.

Etterforskningen viser også at rester etter eksplosiver funnet på de skadede rørledningene, matcher rester etter eksplosiver funnet inne i kahytten på seilbåten.

Andre detaljer fra rapporten, stemmer ikke med det som skjedde i september. Rapporten nevner for eksempel kun Nord Stream 1 som mål for angrepet, ikke Nord Stream 2. Den sier også at båten skulle seile fra en annen havn i Europa enn den som den faktisk seilte fra.

Volodymyr Zelenskyj fotografert i Helsingfors 3. mai 2023. Zelensky nekter for at Ukraina hadde noe med eksplosjonene på Nord Stream 1 og 2 å gjøre. Ifølge rapporten CIA har fått fra europeisk etterretning, visste han ikke om operasjonen.

Zelenskyj visste ikke

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har hele tiden nektet for at Ukraina har hatt noe med angrepet å gjøre.

Han har rettet anklager mot Russland, som på sin side har anklaget vestlige land.

Ifølge rapporten visste heller ikke Zelenskyj om operasjonen.

Der står det at gruppen som skulle utføre angrepet på Nord Stream, rapporterte direkte til den ukrainske forsvarssjefen Valerii Zaluzhnyi.

Operasjonen ble holdt hemmelig for Zelenskyj. Slik kunne han på en troverdig måte nekte for å være involvert i operasjonen.

Hverken CIA eller ukrainske myndigheter har villet kommentere saken, skriver Washington Post.