– Vi har en situasjon med fare for reell utkobling

Ministere ber svenskene ha beredskapen i orden i tilfelle strømmen kobles av.

Ebba Busch møtte svensk presse onsdag ettermiddag. Sammen hadde hun med seg Carl-Oskar Bohlin, minister for sivilt forsvar.

21. des. 2022 18:11

– Januar og februar er utfordrende, vi vet at vinteren alltid er tøff. Nå har vi også en situasjon med fare for reell utkobling i kombinasjon med høye strømpriser.

Det sa Ebba Busch på en pressekonferanse onsdag ettermiddag. Hun er Sveriges nærings- og energiminister. Sammen hadde hun med seg Carl-Oskar Bohlin, minister for sivilt forsvar.

Hun snakket om viktigheten av å være forberedt på et kort eller lengre strømavbrudd.

– Vi skal være forberedt på det verste, men jobbe for det beste, sa hun.

Årsaken til situasjonen er behov for vedlikehold og feil ved noen svenske atomkraftverk. Dette fører til lavere kraftproduksjon samtidig som det er energikrise i Europa.

Ber svenskene se over kriseberedskapen

Ministeren for sivilt forsvar brukte tiden til å minne svenskene på at det er lurt å ha et beredskapslager hjemme.

– Det er viktig å ha en plan for hvordan man håndterer seg selv og de menneskene man bryr seg om, sa Bohlin.

Ved et eventuelt strømbrudd ber han blant annet svenskene om å tappe et badekar eller bøtter med vann. Og koble ut strømapparater for at husholdningen lettere kan fases inn på strømnettet igjen.

Risikoen for at strømmen forsvinner helt er fortsatt lav, men den finnes der, ifølge Bohlin.

Kan påvirke Norge

Tidligere i desember advarte den svenske statsministeren, Ulf Kristersson, om en alvorlig situasjon i den svenske kraftproduksjonen.

Han nevnte både strømutkobling og rasjonering i Sør-Sverige som mulige scenarioer.

Avisen Sydsvenskan har tidligere omtalt en rapport hvor Svenska kraftnät, tilsvarende Statnett, hevder risikoen for strømavbrudd er størst i Skåne i Sør-Sverige og i Oslo-området. Forklaringen er måten kraftnettet er bygget opp på.

Det norske og svenske strømnettet er tett koblet sammen. Store problemer i Sverige kan derfor bety økte priser og rasjonering for industribedrifter her til lands.

Hvis du ønsker å se over eget beredskapslager, se faktaboksen under: