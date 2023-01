Ny voldsspiral tar av i Stockholm

En kjent rapartist skal være pågrepet etter eksplosjon i Stockholm. I tillegg spekuleres det i at voldsbølgen i romjulen har koblinger til det uoppklarte drapet på en annen rapper.

En kraftig sprengladning ble detonert i inngangspartiet til en boligblokk i Grimsta vest i Stockholm natt til 2. januar. Halvannen time senere eksploderte det et annet sted i Stockholm.

I løpet av en uke i jule- og nyttårshelgen har det vært fire skyteepisoder og fire eksplosjoner i Stockholms-området. To menn i 20-årene har dødd av skuddskader. Det avsluttet et år med rekordmange skytedrap i Sverige.

Det nye året startet dårlig. Beboerne i bydelen Grimsta ble vekket av et kraftig smell natt til mandag. En sprengladning var plassert ved entreen på boligblokken. Knust glass lå strødd utenfor. Det ble store skader på inngangspartiet.

– Jeg tenkte: det hørtes ikke ut som noe vanlig nyttårssmell, sier en nabo til Aftonbladet.

– Det hørtes ut som en bombe.

Krimteknikerne hadde knapt kommet i gang med det første åstedet, før en ny sprengning ødela inngangspartiet på en blokk sør i Stockholm.

Spregningen natt til mandag var kraftigere enn trappebomber pleier å være, ifølge politiet.

Rapper skal være pågrepet

Ifølge svenske medier er en kjent rapartist en av fem pågrepne etter eksplosjonene mandag morgen. Han skal ha vært domfelt flere ganger tidligere og ha koblinger til kriminelle gjenger.

Svenska Dagbladet skriver at sprengladningen gikk av i trappeoppgangen til en annen profilert rapper. Politiet vil ikke si noe om hvem som er arrestert og hvem som kan være målet for ugjerningen.

Nå prøver politiet å finne ut som hendelsene de siste dagene har sammenheng med hverandre.

Politisjefen Max Åkerwall i Stockholmspolitiet bekrefter at voldsnivået har eskalert.

– Det er mange pågående konflikter parallelt i Stockholm. Tidligere relativt stabile nettverk er blitt splittet opp og gamle allianser gjeller ikke lenger. Det gjør arbeidet vanskeligere for oss, sier Åkerwall til SVT.

Fakta Dette har skjedd 1. juledag ble en 27-åring skutt og drept i Rinkeby. Ifølge politiet hadde mannen koblinger til det kriminelle nettverk Dødspatruljen.

27. desember skjedde det en eksplosjon i inngangspartiet til et leilighetsbygg i Enskededalen sør i Stockholm. En person som tilhører samme krets som mannen som ble drept to dager før, skal være registrert på adressen. Begge skal ha figurert i etterforskningen etter det uoppklarte drapet på rapartisten Einár i 2021.

28. desember skytes 30 skudd mot en adresse i Gubbëngen, sør i Stockholm. Denne natten skjer det ytterligere en skyting mot en annen dør i samme gate, samt en eksplosjon ved et bolighus i Farsta der en mann med koblinger til gjengmiljøer har bodd.

Nyttårsaften detonerer en sprengladning ved en dør i bydelen Rågsved. Heller ikke dette er langt unna skytingen tidligere i julen. Ingen ble skadet. Men en person som er registrert på adressen, kobles til Einár-drapet.

Nyttårsaften skytes det utenfor McDonalds i Vällingby, som ligger vest i Stockholm. En av de tre som ble truffet, dør senere av skadene.

2. januar: Rundt klokken 3 natt til mandag rykker politiet ut til en eksplosjon i inngangspartiet til et leilighetsbygg Grimsta vest i Stockholm. Inngangspartiet fikk store skader. Halvannen time senere skjedde det ytterligere en eksplosjon, i trappeoppgangen på en boligblokk i Bagarmossen sør i Stockholm. Kilde. Sveriges Television. Vis mer

I første omgang jobber de med en teori om at eksplosjonen natt til mandag kan være hevn for det som skjedde på nyttårsaften. Da ble tre personer skutt i samme område. En av dem døde.

Sprengning brukes som signal

Frem til midten av desember hadde politiet registrert 85 sprengninger i Sverige i 2022.

Kriminologen Manne Gerell ved Malmö universitet har forsket på sprengninger. Han sier at de brukes for å sende et signal, oftest i forbindelse med en konflikt. Det brukes som regel mer som en advarsel eller trussel enn som et forsøk på å skade noen.

– Det kan inngå som en hevn for tidligere skytinger, men er på en måte en mildere hevn. Man forsøker ikke å drepe noen, men å markere, skriver Gerell i en e-post.

Drapet på Einár

Det har vært en rekke skyteepisoder og sprengninger i Stockholm den siste uken.

Spørsmålet er om de har noe med hverandre å gjøre og med konfliktene mellom gjengene.

– Vi utelukker ikke at det er forbindelse mellom eksplosjonene, skuddløsningene og drapet i julehelgen og romjulen, sier Ola Österling i politiet til SVT.

Svenske medier har skrevet at flere av de som har vært rammet i romjulen, hadde tilknytning til en annen kjent rapartist.

Artisten Einár (19), som egentlig het Nils Kurt Erik Einar Grönberg, ble skutt og drept i oktober 2021. Før dette hadde han blitt kidnappet av personer fra et kriminelle nettverk. En annen kjent svensk rapper er dømt i kidnappingssaken. Ingen er dømt for drapet.

Tre personer ble skutt i Vällingby vest i Stockholm på nyttårsaften. En av dem døde av skadene.

Første juledag ble en 27-åring skutt og drept i forstaden Rinkeby. Mannen hadde blitt dømt for både vold- og narkotikaforbrytelser. Han skal også ha vært mistenkt for å lure Einár i en felle før han ble drept, ifølge Expressen.

Andre juledag skjedde det en eksplosjon ved boligen til en annen som skal ha hatt koblinger til etterforskningen av drapet på Einár.

Sveriges Television skriver at flere av dem som er blitt rammet, ser ut til å ha en eller annen kobling til kidnappingen eller drapet på Einár i 2021.

Men politiet vil foreløpig ikke si noe om dette.

Kriminolog Manne Gerell sier at det er vel kjent at det har vært koblinger mellom kriminelle gjenger og store rapartister i Stockholmsområdet. Flere kjente rappere er blitt dømt for gjengkriminalitet de siste årene og noen har også blitt skutt og drept.

63 personer ble skutt og drept i Sverige i løpet av 2022. Året før var tallet 45.