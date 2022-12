Harde kamper i Ukraina i julen. Hvordan kan krigen utvikle seg i 2023?

På ett døgn skal Kherson ha blitt utsatt for 33 rakettangrep. Sivile frykter fra byen som Ukraina gjenerobret i november. Men hvordan vil krigen utvikle seg fremover? To ting er verdt å følge med på, sier forsker.

Ti personer skal ha blitt drept i angrep mot Kherson julaften. Også onsdag har bombene fortsatt å regne over byen som Ukraina tok tilbake fra russisk kontroll i november.

29. des. 2022 07:11 Sist oppdatert nå nettopp

Kherson var den første større byen som falt i russiske hender etter invasjonen i februar.

Det var en stor seier for Ukraina da de klarte å gjenerobre byen, som ligger nord for Dnipro-elven sør i Ukraina, 11. november. Men prøvelsene for byens innbyggere var ikke over med dette.

