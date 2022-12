Andrew Tate pågrepet i Romania - varetektsfengles i 30 dager

Den kontroversielle internettpersonligheten Andrew Tate varetektsfengsles i 30 dager i Romania, hvor han mistenkes for menneskehandel og overgrep.

30. des. 2022 10:42 Sist oppdatert nå nettopp

Det har en rumensk domstol avgjort fredag, melder nyhetsbyrået Reuters.

Andrew Tate (36) og broren Tristan ble pågrepet torsdag, nord for den rumenske hovedstaden Bucuresti.

Brødrene, som har britisk statsborgerskap, etterforskes for menneskehandel, voldtekt og etablering av en organisert kriminell gruppe. Det melder blant annet den rumenske avisen Gandul og nyhetsbyrået Reuters.

Påtalemyndigheten skriver i en pressemelding at to briter og to rumenere mistenkes for å ha slått seg sammen i 2021 for å begå menneskehandel i Romania og flere andre land.

– Utsatt for vold

Tate-brødrenes advokat bekrefter at de er pågrepet, men selv har de så langt ikke uttalt seg.

De mistenkte hadde planer om menneskehandel også i USA og Storbritannia, ifølge den rumenske etaten Diicot, som har ansvar for etterforskning av organisert kriminalitet og terrorisme.

Ofrene skal ha blitt lokket inn i det de trodde skulle være reelle kjæresteforhold med samboerskap eller ekteskap som mål. Senere ble de kjørt av gårde og plassert i boliger der de ble utsatt for fysisk vold og psykisk utpressing, heter det i pressemeldingen.

Ifølge påtalemyndigheten ble de tvunget til å utføre seksuelle handlinger foran kamera.

Andrew Tate føres bort av politiet etter at han ble pågrepet i Ilfov-området i Romania.

Selverklært sexist

Andrew Tate er oppvokst i USA og tidligere profesjonell kickbokser. I senere år er han blitt kjent som en kontroversiell, høyreorientert og selverklært sexistisk internettpersonlighet og influenser.

I videoer på Tiktok har han sagt at kvinner tilhører menn og bør holde seg hjemme, ifølge The New Zealand Herald.

Noen av videoene skal ha blitt sett flere milliarder ganger. I juli i år ble det gjort flere Google-søk etter Tate enn etter Donald Trump, Kim Kardashian eller «covid-19», skriver Forbes.

Flere sosiale medier har fjernet Tates kontoer, men han fikk tilbake Twitter-kontoen sin etter at selskapet ble kjøpt av Elon Musk. Her har han 3,4 millioner følgere.

Andrew Tate har angivelig bodd i Romania de siste fem årene. Han skal ha sagt at han flyttet delvis fordi det var lettere å unngå siktelse for voldtekt i Romania.

Thunberg-konflikt

I Romania har Tate-brødrene blitt etterforsket siden april. Så langt er seks kvinnelige ofre identifisert, ifølge påtalemyndigheten.

Voldtektsmistanken dreier seg om at en kvinne i mars i år skal ha blitt tvunget fysisk og psykisk til å gjennomføre seksuelle handlinger ved to anledninger.

Tidligere denne uken latterliggjorde Tate klimaaktivisten Greta Thunberg på Twitter. 36-åringen skrøt av utslippene fra sine 33 biler.

19 år gamle Thunbergs svar er angivelig en av de ti mest likte Twitter-meldingene noensinne.

Tate la deretter ut en video hvor en rumensk pizzaeske var synlig, og på internett spekuleres det på om dette bidro til at han ble pågrepet. Dette er imidlertid ikke bekreftet.