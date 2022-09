Politiet fikk et etterlengtet gjennombrudd mot gjengkriminelle. Det kan ha utløst enda mer vold.

ESKILSTUNA (Aftenposten): Da politiet fikk lese de kriminelles meldinger, havnet sentrale gjengledere bak lås og slå. Likevel øker volden.

I forstaden Vårby i Stockholm herjet et velorganisert kriminelt nettverk. I fjor ble en rekke sentrale personer i nettverket dømt. Årsaken var blant annet funn i krypterte telefoner. Men volden i Sverige bare øker.

Tause vitner har i årevis vært en hodepine for svensk politi. Selv personer som er blitt skutt og skadet, vegrer seg for å fortelle hvem som skjøt. Det har bidratt til at svært mange gjengdrap og eksplosjoner aldri blir løst.

Men i 2020 skjedde noe som ble sett på som et gjennombrudd. Politiet fikk tilgang til kryptert materiale.