Verden Krigen i Ukraina De stolte på at Russland skulle redde dem. Nå blir de brukt som kanonføde i Putins krig. – Vi har det verre enn Nord-Korea, sier en innbygger i Donetsk. Nå skal det avholdes «folkeavstemning» i de okkuperte områdene.

20 minutter siden

Vann hver tredje dag. De vet aldri når de har elektrisitet eller mobildekning. Eller når bombene faller.

Slik beskriver Sergej livet i okkuperte Donetsk. Det er ikke hans egentlige navn. Aftenposten har valgt å anonymisere ham for hans egen sikkerhet.

Han er født og oppvokst i Donetsk i Ukraina. Dette er en av republikkene som i helgen skal avholde en såkalt folkeavstemning for å avgjøre om de skal bli en del av Russland.

Sergej fnyser av tanken.

– Hvilket land er det som setter i gang en folkeavstemning på tre dagers varsel? Dette er jo bare sprøyt, sier han på telefon til Aftenposten.

Men en «folkeavstemning» skal likevel gjennomføres mens bombene faller og okkupantmakten følger med.

Vestlige ledere kaller avstemningen for «fullstendig illegitim». Men det er ikke tilfeldig at Putin ønsker at disse delene skal bli en del av Russland akkurat nå. Da kan han hevde at russisk territorium blir angrepet – og han kan mobilisere større deler av befolkningen og bruke mer av sin militære verktøykasse. Der ligger det blant annet atomvåpen.

Republikkene sitter med nøkkelen til hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Men hva mener de selv?