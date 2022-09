Råkjøring, fallskjermhopping og luring av turist. Dronning Elizabeth vil bli husket for sin sans for humor

Flere historier viser hvordan dronningen hadde glimt i øyet. – Hun kan være veldig frekk noen ganger.

Det er sagt at dronning Elizabeth brukte latter til å gjøre stemningen lettere om folk var nervøse rundt henne.

Britene går inn i en offentlig sørgetid over dronning Elizabeth. Den høyt elskede regenten har vært et sterkt symbol for Storbritannia. Noe av grunnen til at hun var så godt likt var nok hennes gode sans for humor.

Humor og sarkasme er en viktig del av folkesjelen i Storbritannia. Det finnes mange historier om hvordan dronningen har overrasket publikum eller vist at hun er en kvinne med glimt i øyet. Her er noen av dem.

Råkjørte med kronprins fra Saudi-Arabia

Under andre verdenskrig jobbet dronningen i en del av militæret hvor bare kvinner tjenestegjorde. Der var hun sjåfør og bilmekaniker, hvor hun fikk kallenavnet «prinsesse Auto Mekaniker».

En som fikk oppleve dronningens kjøreferdigheter var kronprins Abdullah av Saudi-Arabia. Vox har skrevet om hendelsen.

Han var på statsbesøk og fikk tilbud om å få se området rundt Balmoral, som er det skotske sommerstedet til kongefamilien hvor dronningen døde torsdag. Prinsen hadde først vært noe skeptisk, men ble oppfordret av sin egen utenriksminister til å bli med. Følget satte seg i en Land Rover, hvor prinsen ble instruert til å sette seg i forsetet.

Til prinsens store overraskelse klatret den daværende prinsessen selv opp i førersetet og kjørte av gårde. Da besøket fant sted hadde ikke kvinner i Saudi-Arabia lov til å kjøre bil.

Og ifølge historien var det ikke bare en alminnelig kjøretur. Dronningen skal ha kjørt kjempefort langs de trange veiene i det skotske høylandet. Kronprinsen skal ha blitt veldig nervøs av den vågale kjøringen og skal ha bedt dronningen om å senke farten.

Lurte amerikanske turister

Reuters skriver at dronning Elizabeth en gang ble spurt om hun «noen har gang møtt dronningen?».

Hun var ute og gikk ved slottet i Skottland da en amerikansk turist stoppet henne for å spørre.

Turgåeren spurte dronningen hvor hun bodde, hun svarte «London», og la til at hun hadde et feriehus like ved som hun hadde besøkt gjennom mange år.

Turisten var klar over at et slott lå i nærheten og spurte om hun hadde møtt dronningen selv noen gang.

Richard Griffin, kjent som Dick, som tidligere var kongeligbeskyttelsesoffiseren, var med henne og mimret tilbake til det kjappe svaret hennes.

– Jeg har ikke det, men «Dick» her møter henne regelmessig.

Turgåeren spurte deretter Griffin hvordan dronningen som person. Han hadde spøkefullt svart:

– Åh, hun kan være veldig frekk noen ganger, men hun har en herlig sans for humor.

Amerikaneren ba så dronningen ta et bilde av ham og Dick, noe dronningen gjorde. Deretter tok Dick et bilde av henne og turisten.

Senere hadde dronningen sagt til Dick at hun ville «elsket å være en flue på veggen når han viser disse bildene til venner i Amerika og noen forhåpentlig forteller ham hvem jeg er.»

Sketsj med James Bond og Paddington

I forbindelse med åpningsseremonien for OL i London bidro Storbritannias dronning på et høyst uventet vis.

James Bond og det som lignet dronningen kom flyvende over stadion med fallskjerm.

I en filmsnutt som ble vist like før, hadde James Bond, spilt av Daniel Graig, geleidet dronningen ut av Buckingham Palace.

Det er i denne filmsnutten hun sier den kjente replikken «Good Evening, Mr. Bond». Han eskorterer henne til stadion i et helikopter. Over stadion hoppet altså Bond og dronningen ut av helikopteret i fallskjerm.

Som mange gjetter, så var det ikke den ekte dronningen som ble sluppet ned fra helikopteret, men en skuespiller utkledd som dronning Elizabeth.

Hun opptrådte også som skuespiller i en annen sketsj. I en filmsnutt som ble vist i forbindelse med hennes jubileum som regent i 70 år drikker hun te sammen med bjørnen Paddington.

I filmen har de et privat teselskap på slottet. Den verdenskjente bjørnen kjent fra barnebøker og filmer gjør som vanlig ingen elegant opptreden.

Men det går fint for regenten. Da Paddington røper at han alltid gjemmer en marmeladesandwich i hatten, kan dronning Elizabeth røpe at hun gjør det samme, bare et litt annet sted.