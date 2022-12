Apple setter fart i tilbaketrekningen fra Kina

Opprøret ved verdens største iPhone-fabrikk har skapt problemer for selskapet. Nå ser de mot India.

Arbeidere ved Apples fabrikk i Zhengzhou i Kina står i kø for å teste seg mot korona. Den siste tiden er det blitt innført svært strenge smittetiltak ved fabrikken.

9 minutter siden

Flere år med knallharde koronarestriksjoner. Uro og protester ved iPhone-fabrikken i Zhengzhou i Kina.

Kombinasjonen har skapt store problemer for Apple-leverandør Foxconn. Derfor girer Apple nå opp planene om å redusere avhengigheten sin av Kina, skriver The Wall Street Journal.

En av fire telefoner innen 2025

Det er spesielt India som vinner på dette.

Tidligere i høst ble det kjent at Apple har bedt leverandører om å flytte produksjonen av høretelefonene Airpods og Beats ut av Kina, til India.

Og de neste årene skal produksjonen i India rustes opp ytterligere: En fersk analyse utført av nyhetsbyrået Reuters spår at én av fire iPhone-telefoner vil produseres i India innen 2025.

For å klare dette, skal Apples produksjonspartner Foxconn ansette 53.000 personer der i løpet av de neste to årene.

Stort produksjonsunderskudd

Demonstrasjonene på fabrikken i Zhengzhou brøt ut i november. Mange av de over 200.000 arbeiderne mener at fabrikken fører for strenge koronarestriksjoner. I tillegg mener de at de ikke har fått lønn som lovet.

Protestene ved fabrikken i Zhengzhou har allerede kostet Apple mye.

For to uker siden varslet teknologigiganten at det blir forsinkelser i leveransene av den nye Iphone 14. Ifølge Dagens Industri styrer Apple mot et produksjonsunderskudd på seks millioner Iphones i år.

Dette er noe av bakgrunnen for at teknologigiganten ikke lenger anser det som trygt å ha så mye av virksomheten sin samlet på ett sted, ifølge analytikere og folk i Apple-systemet som The Wall Street Journal har snakket med. Flere selskaper står dessuten i kø for å få produsere mer for Apple, skriver avisen.

Sikkerhetsarbeidere kledd i hvitt beskyttelsestøy ved Apple-fabrikken i Zhengzhou slår hardt ned på de ansattes protester.

Kina likevel størst

Men ifølge Reuters analyser er det heller ingen land som vil være i stand til å overta Kinas posisjon på lang tid ennå.

– Den kinesiske forsyningskjeden kommer ikke til å forsvinne over natten, sier førsteamanuensis Eli Friedman ved Cornell University til Reuters.

– Vietnam og India er ikke Kina. De kan ikke produsere i samme skala, kvalitet og med samme pålitelige infrastruktur.

Kina er den siste store økonomien i verden som fortsatt har som strategi å slå ned koronautbrudd idet de oppstår. Raske nedstenginger, massetestinger og langvarige karantener anvendes fremdeles hyppig, til tross for at det gir trøbbel for næringsliv og internasjonale forsyningsledd.

Arbeidere stikker av

Planen nå skal være å isolere fabrikkarbeidernes kontakt med omverden til et minimum, skriver The Wall Street Journal. Fabrikkarbeiderne skal hovedsakelig holde seg på produksjonsområdet.

Men mange ansatte mener at lønnen de får, ikke kompenserer for de strenge tiltakene. Noen velger derfor å stikke av, og fabrikken skal nå mangle flere tusen arbeidere. Foxconn gir derfor tilbud om penger for å få arbeidere tilbake på jobb.

Kinas strenge nullsmitte-politikk har ført til protester mange steder i Kina den siste tiden. Demonstrasjoner av en slik størrelsesorden man har sett de siste ukene, er svært uvanlige i Kina.