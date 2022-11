«Ble det levert med katapult?». Kommentarfeltet feller dom over det norske juletreet på Trafalgar Square.

Julegranen Norge sender til London får slakt – igjen. Men er det så ille som det ser ut som?

Slik så det ut da det norske juletreet ble satt opp på Trafalgar Square tirsdag. Julegranen skal tennes torsdag 1. desember.

I 75 år har Norge sendt julegran til Trafalgar Square i London. Treet er en takk for hjelpen vi mottok fra britene under andre verdenskrig.

Men flere ganger tidligere har den norske gaven blitt gjenstand for kritikk. Folk har ment at treet ofte ser tynt og puslete ut.

Som i fjor, da en bruker på sosiale medier undret: «Er vi i krig med Norge»?

«Hvor er resten av treet?», spurte avisen Evening Standard.

Skulle knekke koden

Dermed lå det prestisje for Oslo kommune i å levere et ordentlig tre i år.

– Det skal jo være et tre som viser takknemlighet for hjelpen vi fikk fra britene under krigen. Da må det ikke se ut som en skadeskutt gammel gran, sa ordfører Marianne Borgen til NRK da treet ble felt for halvannen uke siden.

Årets julegran som skal gis i gave til London, ble felt i Sørkedalen i Oslo 19. november.

Da forklarte Borgen at det var tatt spesielle hensyn for å hindre at treet skulle bli skadet på vei til London. Det var blant annet kuttet i tiden fra treet felles i Oslo og til det skal reises på Trafalgar Square.

Lord Mayor av Westminster, Hamza Taouzzale, var til stede for trefellingen tidligere i november. Da var han svært fornøyd med årets utgave.

– Det har vært noe kritikk de siste årene, men jeg tror virkelig at dette er helt riktig tre.

Ordfører Marianne Borgen og Lord Mayor av Westminster Hamza Taouzzale var begeistret for valget av tre.

Han var ikke bekymret for hva britene vil tenke om årets gave.

– Jeg ser et fantastisk tre og tror at dette treet er helt riktig, sa han til NRK da.

Den britiske ambassaden i Oslo skrev en «disclaimer» da treet ble sendt: «Trafalgar-treet var i perfekt tilstand da det dro.»

Men igjen er det delte meninger rundt hvor fantastisk treet faktisk er ved ankomst.

«Basert på bildene har treet blitt transportert som håndbagasje på Ryanair», skriver én Twitter-bruker. «Ble det levert med katapult», spør en annen.

Samtidig får treet støtte i lokalbefolkningen:

– Vi har gjort det vi kunne

Når Aftenposten ringer tirsdag kveld har Oslo-ordfører Borgen ennå ikke sett juletreet siden det forlot Norge.

– Det er jo vanlig at det blir diskusjon rundt treet når det kommer. Det er ikke pyntet ennå og skal tennes på torsdag. Da får folk se hvordan det endelig blir, sier Borgen.

Hun skal selv reise til London og delta i juletretenningen torsdag.

– Lord Mayor av Westminster og jeg skal tenne det sammen for å synliggjøre treets betydning og symbolikk, ved å vise vennskap, solidaritet og samhold. Jeg tenker at når lysene kommer på, vil mange glede seg over at vi fortsetter denne fine tradisjonen.

Som nevnt er reisetiden gjort kortere. Treet ble også spylt for å fjerne saltvann det kan ha absorbert langs veien.

– Vi har gjort det vi kunne for å skåne det fra mulige skader på turen.

Borgen understreker at dette er et ekte tre fra Sørkedalen, og ikke noe «Disney-tre» fra en juletrefarm. Det kan også komme seg litt etter at det har kommet på plass.

– Noen av grenene var bundet litt fast, sånn at de ikke skulle brekke på veien. Når det tas fra hverandre vil grenene falle litt på plass.