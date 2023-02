Nytt jordskjelv har rammet Tyrkia og Syria

Et jordskjelv med en styrke på 6,4 har rammet Tyrkia og Syria mandag ettermiddag, opplyser det seismologiske senteret for Europa og Middelhavet (EMSC).

Dette bildet fra 10. februar viser noen av ødeleggelsene i den tyrkiske byen Antakya etter jordskjelvet for to uker siden. Mandag ble grenseområdene i Tyrkia og Syria rystet av et nytt kraftig jordskjelv.

20.02.2023 19:40 Oppdatert 20.02.2023 20:00

Et jordskjelv med en styrke på 6,4 rammet Tyrkia og Syria mandag kveld. Flere bygninger har rast sammen, og det meldes om at folk er fanget i ruinene.

Jordskjelvet var om lag to kilometer dypt og hadde sitt episenter i byen Defne i den tyrkiske Hatay-provinsen, som grenser til Syria, og det inntraff ved 20-tiden lokal tid. I timene etterpå ble det registrert en rekke etterskjelv.

I Hatay-provinsens hovedstad Antakya og flere andre byer har bygninger som hadde fått skader i skjelvene for to uker siden, rast sammen. Øyenvitner forteller om tilløp til panikk i byen, der støvskyer på nytt stiger opp fra ruiner. Ifølge lokale medier skal minst én person være funnet død. I 20-tiden mandag skriver Reuters at Tyrkias visepresident har meldt om at minst åtte personer er skadet som følge av jordskjelvet.

Journalister forteller også om lyd av skrik som tyder på at flere kan ha blitt skadet i det kraftige etterskjelvet.

Over 6.000 etterskjelv er registrert siden det første kraftige jordskjelvet rammet grenseområdet mellom Tyrkia og Syria 6. februar.

Antakya, hovedstaden i Hatay-provinsen, er særlig hardt rammet. Store deler av byen ligger i ruiner, og i helgen opplyste lokale myndigheter at minst 80 prosent av bygningene i byen enten er ødelagt eller har så store skader at de må rives.

Dødstallet fra jordskjelvkatastrofen har passert 46.000. Av dem er over 41.000 mennesker funnet omkommet i Tyrkia, ifølge tyrkiske myndigheter.