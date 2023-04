Filippa (13) funnet i live. Dette vet vi og dette vet vi ikke om saken så langt.

13 år gamle Filippa forsvant etter en avisrunde lørdag formiddag. Dagen etter ble hun funnet på en adresse i live, og politiet har pågrepet en 32 år gammel mann.

Politiet fant 13 år gamle Filippa i live søndag ettermiddag.

16.04.2023 20:31 Oppdatert 16.04.2023 20:58

13 år gamle Filippa skal være på vei hjem til familien sin søndag kveld. Det sier moren til danske Ekstra Bladet.

– Nå skal vi se morsomme filmer, sier moren, og legger til at Filippa etter omstendighetene har det bra.

Det var etter tips fra innbyggere at politiet til slutt klarte å finne Filippa som ble meldt savnet lørdag ettermiddag. Hun er ved bevissthet, sa politiet. De ville ikke si noe om tilstanden hennes.

13-åringen ble funnet på en adresse i nærheten av der hun sist ble sett, i landsbyen Kirkerup på Sjælland i Danmark. En 32-åring er pågrepet i saken, men politiet sier foreløpig ikke hvorfor.

Dette vet vi om saken så langt:

13-årige Filippa forsvant etter at hun var ute og leverte aviser mellom Sørbymagle og Fuglebjerg ved byen Slagelse i Danmark, skriver danske Politiken

Klokken 11.30 ringte hun stefaren sin. Ifølge han var Filippa på vei til en venninne. Hun kom aldri frem. Venninnen tok derfor kontakt med Filippas foreldre, ifølge Ekstra Bladet

Familien fant så 13-åringens sykkel, veske og telefon i veikanten på Esholtevej i Slagelse.

Filippa blir etterlyst i 16-tiden lørdag ettermiddag. Politistyrker sør på Sjælland startet søk etter jenta. De mottok over 600 henvendelser i saken.

Søndag formiddag meldte danske TV 2 at politiet hadde sperret av et hus i nærheten av der hun sist ble sett.

Rett etter klokken 15 søndag kunne politiet meddele at Filippa var blitt funnet i live, og at en 32 år gammel mann var pågrepet.

Opplysningene om funnet av 13-åringen kom på en pressekonferanse en tid etter klokken 15 søndag. Den var forsinket på grunn av «funn i saken».

Politiet hadde kort tid i forkant fortalt familien at 13-åringen var funnet i live.

Dette er fortsatt uklart

Det er fortsatt usikkert om mannen kidnappet Filippa og om han handlet alene. Det er heller ikke kjent hvilke konkrete bevis politiet har. Politiet sa ingenting om kjennskapet mellom de to.

– Men vi kan si at vi har foretatt ytterligere pågripelser i dag, sa Klever på pressekonferansen.

Politiet arbeider nå med en teori om at det er begått en kriminell handling. På pressekonferansen sa de at de har et bilde av hva som har skjedd.

32-åringen skal fremstilles for fengsling mandag. Det er ikke klart i skrivende stund om flere fremstilles.

Filippa (13) forsvant etter hun var ferdig med en avisrunde lørdag formiddag. Søndag ettermiddag ble hun funnet i live.

– Det går langt mellom saker som denne

Tidligere drapssjef ved Københavns politi Jens Møller sier til danske TV 2 at politiet i denne saken har handlet «raskt og konsekvent».

– Det er langt mellom saker som denne hvor offeret blir funnet i live, sier han.

Nå må politiet undersøke stedet der Filippa ble funnet og bilen hun angivelig skal ha blitt fraktet med til stedet, forteller den tidligere drapssjefen.

«Alvorlig forbrytelse»

Ettersom Filippa var savnet i over 24 timer, skal det som et minimum foreligge frihetsberøvelse, sier Møller.

– At en voksen mann på denne måten har kontroll over en 13 år gammel jente som har vært savnet i over et døgn, er i seg selv nok til at han blir varetektsfengslet, mistenkt for frihetsberøvelse, sier Møller.

Dette er en alvorlig forbrytelse som kan gi fengsel inntil fire år, og i grove saker 12 år, forklarer Møller.

Ifølge Møller skal Filippa nå undersøkes av rettsmedisiner, og hun skal også avhøres når hun er i stand til det.

Trodde hun var død

Filippas mor fortalte til danske Ekstra Bladet at hun ikke forventet de gode nyhetene.

– Jeg trodde Filippa var død, sa hun og beskrev følelsen som et lykkerus da beskjeden kom.

Statsminister Mette Fredriksen takket lokalbefolkningen for informasjonen de hjalp politiet med i forbindelse med saken. Hun takket også politiet for innsatsen.

– Tusen takk til Danmarks dyktige politi, skrev hun.