Hun håper å gjøre slutt på militærstyret

For opposisjonen i Thailand er det ikke nok med en knusende valgseier om de skal ta makten fra generalene som styrer landet.

To uker før valget fikk statsministerkandidat Paetongtarn Shinawatra en sønn.

09.05.2023 23:53

«Det nasjonale rådet for fred og ro» høres kanskje hyggelig ut. Men det er navnet militærjuntaen som styrer Thailand har gitt seg selv. De tok makten ved et militærkupp i 2014.

Etter kuppet ble tidligere hærsjef Prayut Chan-o-cha (69) statsminister. Nå kjemper han for gjenvalg. Ved forrige valg, i 2019, fikk han god hjelp av de gamle generalvennene sine. Det kan skje i år også.

Politisk familie

Tidsskriftet Foreign Policy oppsummerte det forestående valget slik: «Paetongtarn Shinawatra sikter mot et valgskred den 14. mai, om det konservative maktapparatet godtar det.»

Paetongtarn Shinawatra er datter av tidligere statsminister Thaksin Shinawatra. Han ble presset ut av jobben i 2006. Søsteren hans, Yingluck Shinawatra, var også statsminister og ble tvunget til å gå av i 2014.

Begge de tidligere statsministrene lever i eksil for å unngå straffeforfølgelse i hjemlandet. Thaksin er dømt til ti års fengsel for korrupsjon.

Partier med tilknytning til familien Shinawatra har vært største parti i alle thailandske valg siden 2001. De står i sterk opposisjon til militærledelsen.

Paetongtarn Shinawatra er forholdsvis ny som politiker. Inntil nylig styrte hun familiens store næringsinteresser.

Prayut Chan-o-cha kan tape valget med god margin, men allikevel fortsette som statsminister.

Kan fortsette etter valgtap

Valglokalene åpnet søndag. De er åpne frem til søndag 14. mai. Velgerne i 400 valgdistrikter skal velge i alt 500 representanter til det thailandske underhuset.

Meningsmålinger tyder på at Shinawatras parti, Pheu Thai, og det andre store opposisjonspartiet, Move Forward, ligger an til et solid flertall.

Statsminister Prayut Chan-o-chas parti ligger på rundt 15 prosent av stemmene.

Den lave oppslutningen betyr ikke at han trenger å gi opp håpet om å få fortsette som statsminister. For i tillegg til underhuset må også de 250 senatorene i overhuset stemme på hvem som blir statsminister. Og hver eneste en av dem er utnevnt av militærjuntaen.

I 2019 stemte samtlige senatorer på Prayuth Chan-o-cha.

Vil få fornærme kongen

På meningsmålingene får Paetongtarn Shinawatra hard konkurranse fra Pita Limjaroenrat (42) og hans Move Forward. Han får spesielt sterk støtte fra unge velgere.

Partiet er en fortsettelse av Future Forward, som gjorde et svært godt valg i 2019 og deretter ble forbudt. En av partiets kampsaker har vært å endre eller avskaffe Thailands lover mot majestetsfornærmelse. I dag kan man få mange års fengsel for å fornærme kongen.

BBC var nylig på et valgmøte med Chonticha «Kate» Jangrew. Etter flere år som demokratiaktivist stiller hun til valg for Move Forward. – Jeg er blitt tiltalt av politiet 28 ganger, to av dem for majestetsfornærmelser, sa hun.

– Det viser dere at jeg er modig nok til å si fra når noe må forandres i landet vårt.

Søndag advarte statsministeren kraftig mot å endre loven som beskytter kongehuset, skriver The Bangkok Post. Han ba også tilhørerne om å ikke hate «mennene i uniform som er blitt politikere». Og statsministeren avviste blankt at han har beriket seg på det politiske vervet.

– Om jeg gjorde alt ut av egeninteresse, ville jeg blitt sittende som statsminister så lenge da, spurte han.

Regjeringen hans er blitt rystet av flere korrupsjonsavsløringer.

Amerikanske Council on Foreign Relations mener at valget er viktig for hele det sørøstlige Asia. I Thailand og flere naboland har demokratiet fått dårligere kår. Et demokratisk maktskifte i Thailand kan være et viktig signal.

Dersom de militære holder på makten, kan landet oppleve ytterligere økonomisk nedgang. Velutdannet ungdom kan da velge å flytte til utlandet.