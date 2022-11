Sør-Koreas politi tar selvkritikk etter halloween-tragedien

Sør-Koreas politidirektør erkjenner at innsatsen i forkant av halloween-tragedien var mangelfull. Nå skal regjeringen ta en grundig kikk på sikkerhetsrutinene.

Det er erklært landesorg i Sør-Korea etter halloween-tragedien.

NTB-AFP-AP

15 minutter siden

Politiet visste at en stor folkemengde hadde samlet seg selv før trengselen oppsto, noe som umiddelbart indikerte en farlig situasjon, sa politisjef Yoon Hee-keun tirsdag. Men politiet håndterte ikke henvendelsene på tilstrekkelig vis, la han til.

156 personer mistet livet da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i Seoul lørdag. De fleste av dem kvinner. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er 29 mennesker fortsatt kritisk skadet, mens 122 har lettere skader.

– Jeg føler et ubegrenset ansvar for den offentlige sikkerheten rundt denne ulykken, og jeg vil gjøre mitt beste for å sørge for at en slik tragedie ikke skjer igjen, sier Yoon.

– Politiet vil raskt gjennomføre intensive inspeksjoner og etterforskning av alle aspekter, uten unntak, for å finne sannheten bak denne ulykken, la han til.

Nok politifolk?

Innbyggerne i hovedstaden våknet tirsdag til en grusom påminnelse om katastrofen: Politiet hadde lagt ut hundrevis av forlatte sko i pene rekker på en nærliggende badmintonbane. Ifølge myndighetene utgjør de en del av over 1,5 tonn med personlige eiendeler etterlatt av ofre og overlevende. Håpet er at eierne, venner eller familiene skal hente dem.

Politiet har satt i sving et team på nær 500 etterforskere for å komme til bunns i hvordan tragedien kunne skje.

Ulykken skjedde i en smal gate i Seouls livlige utelivsdistrikt Itaewon. Halloween-feiringen hadde ingen offisiell arrangør. Politiet har påpekt at de ikke har retningslinjer for å håndtere hendelser uten arrangør hvor folkemengder trenger seg sammen.

Det ble sendt 137 politibetjenter for å holde vakt i forkant av ulykken. Flere vitner har stilt spørsmål om hvorvidt dette var nok. Anslagsvis 100.000 personer hadde samlet seg i gatene.

Politiet har dessuten erkjent at de 137 betjentene primært var til stede for å avverge kriminalitet, og især narkotikabruk – ikke håndtering av folkemengder.

Regjeringen har sikkerhetsmøte

Sør-Koreas regjering har lovet en grundig etterforskning av hendelsene og støtte til de etterlatte familiene.

Landets innenriksminister, Lee Sang-min, beklager at ulykken skjedde.

– Som ministeren med ansvar for folkets sikkerhet, vil jeg benytte muligheten til å uttrykke min oppriktige beklagelse til befolkningen for at denne ulykken skjedde, sier Lee.

Også Seouls ordfører, Oh Se-hoon, har kommet med en uforbeholden unnskyldning. Under en pressekonferanse tirsdag tok han til tårene og måtte ta en pause da han snakket om en 20 år gammel kvinne som ble erklært død tidligere på dagen.

Blant de omkomne var også en kjent sørkoreansk popstjerne og skuespiller.

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg. Han har også erkjent at landet har mangelfull kunnskap når det gjelder håndtering av folkemasser. Han har tatt til orde for å benytte droner eller annen teknologi for å få bedre kontroll på slike situasjoner. Regjeringen vil snarlig holde et møte med eksperter for å se nærmere på de nasjonale sikkerhetsreglene.

Norsk kvinne omkom

Flere nordmenn var i området da tragedien inntraff. 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant dem som mistet livet.

Det ble satt krisestab ved den norske ambassaden i byen, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sendte sine kondolanser. Utenriksdepartementet opplyser til NTB at ambassaden tirsdag har deltatt på en minnemarkering sammen med andre land utenfor rådhuset i Seoul.

– Norges ambassadør møtte Sør-Koreas utenriksminister i forbindelse med en minnemarkering på universitetet der den norske studenten studerte. Utenriksministeren uttrykte sin medfølelse og kondolerte på vegne av den sørkoreanske regjeringen, sier kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde.

Hun legger til at ambassaden fortsetter å følge opp de som er berørt av tragedien i Seoul.

– I kveld deltok vel 30 norske studenter på en samling som ambassaden organiserte i ambassadørboligen sammen med studentorganisasjonen ANSA og Sjømannskirken.