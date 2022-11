Danskene går til valg. Småpartier kan snu opp-ned på dansk politikk.

Det kan skje noe helt nytt i Danmark. Dette er de viktigste poengene foran valget tirsdag.

Det har vært veldig store velgervandringer foran årets valg. Tirsdag kveld får vi svaret på om Mette Frederiksen klarer å beholde makten.

Hvorfor nå?

I Danmark er ikke datoen for valg fastsatt på samme måte som i Sverige og Norge. Statsminister Mette Frederiksen kunne egentlig ventet helt til juni neste år.

Men et av regjeringens støttepartier, Radikale Venstre, truet med å felle Frederiksen om det ikke ble valg nå. Årsaken var den ramsalte kritikken fra Minkkommisjonen, som gransket hva som skjedde da statsministeren beordret nedslakting av all mink under koronapandemien.

Folkeavstemning om Mette Frederiksen?

Statsminister Mette Frederiksen regnes som en svært handlekraftig og tydelig statsminister. Det er dette budskapet partiet satser på i denne valgkampen: En leder som kan styre gjennom kriser.

Men hun er blitt kritisert for å være for mektig og enerådende. Hun er blitt anklaget for å være det danskene kaller «maktfullkommen».

Da hun ble statsminister, lovet hun å gi mer makt til politikerne og mindre til byråkratene. Nettstedet Altinget arrow-outward-link skriver at hun har samlet makten om seg selv mer enn noen annen.

Valget er derfor blitt kalt en folkeavstemning om Mette Frederiksen arrow-outward-link . Socialdemokraterna har gått noe ned på meningsmålingene i det siste, men det er likevel det ubestridt største partiet.

Et av de store spenningsmomentene i årets valgkamp er om tidligere borgerlig statsminister Lars Løkke Rasmussen vil støtte en regjering ledet av Socialdemokratiets Mette Frederiksen.

Hvilke saker avgjør?

Tross krig og usikkerhet: Valgkampen har vært preget av debatt om helsevesenet, prisvekst og klima. En TV2-måling arrow-outward-link fra starten av oktober viste også at det var dette velgerne var mest opptatt av.

Statsminister Mette Frederiksen beskrev mangelen på arbeidskraft i det offentlige som en trussel mot velferdsstaten i forrige uke. Hun bladde opp milliarder for å øke lønningene der.

Helsevesenet er også en sak den tidligere statsministeren Lars Løkke Rasmussen har satt på dagsordenen. Han har startet nytt parti og har kommet som en rakett i valgkampen.

Innvandringspolitikk, som tidligere har vært en viktig sak for de borgerlige, har liten plass. En viktig årsak er at de fleste danske partier er enige om den stramme innvandringspolitikken som landet alt har satt i verk.

Alex Vanopslag (t.h) er leder for Liberal Alliance og har doblet oppslutningen i årets valg. Han er blitt et tiktok-fenomen. Lars Løkke Rasmussen er en gammel travel i dansk politikk, men har dannet nytt parti.

Fakta Valget til Folketinget 1. november er det valg i Danmark. Hele 15 partier har samlet nok underskrifter til å delta i folketingsvalget. Sperregrensen i Danmark er på 2 prosent, mot 4 prosent i norske valg. I Danmark deler man partiene inn i rød og blå blokk. Rød blokk ledes av Socialdemokratiet. I tillegg inngår Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Blå blokk består av partiet Venstre, De konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og det nystartede Danmarksdemokraterne. Jokeren: Den tidligere Venstre-statsministeren Lars Løkke Rasmussen, som har ledet to borgerlige regjeringer, har meldt seg ut av sitt gamle parti og startet et nytt parti, Moderaterne. Han vil ikke tilhøre noen av blokkene og sier han ønsker en regjering som går over midten. Hans parti kan derfor havne på vippen. Statsminister Mette Frederiksen har også åpnet for en regjering på tvers av blokkene. Vis mer

Inger Støjberg var tidligere nestleder i Venstre. Hun ble i fjor dømt til riksrett på grunn av en sak fra hennes tid som innvandringsminister. Nå har hun stiftet nytt parti som ligger an til å få over 8 prosents oppslutning.

Hva kan avgjøre?

1. Jokeren: Det nye partiet til Lars Løkke Rasmussen lå under sperregrensen i vår. Nå kan han bli selve jokeren i valget og avgjøre om rød eller blå side vinner. Han sier selv at han vil ha en bred regjering på tvers av blokkene. De siste dagene har partiet hans fått flombelysning.

Politiske kommentatorer er stort sett enige om at Lars Løkke Rasmussen fikk en hovedrolle under den store partilederdebatten på TV søndag kveld. Flere la merke til at både statsminister Mette Frederiksen og Venstre-leder Jakob Ellemann-Jensen unnlot å gå til angrep på «Løkke». Begge kan bli avhengig av den gamle statsministeren for å få makten.

2. Sperregrensen kan avgjøre: Om rød eller blå blokk blir størst, kan også avhenge av om noen partier havner under sperregrensen. Dansk Folkeparti var nest største parti i valget i 2015. Nå har det raknet helt og risikerer å ikke komme inn i Folketinget. Partiet Alternativet på rød side vaker også rundt sperregrensen.

3. Noen vinnere: I tillegg har noen partier gjort det veldig bra. Tidligere Venstre-statsråd Inger Støjberg har dannet eget parti, Danmarksdemokraterne , som trolig har kapret mange av velgerne til Dansk Folkeparti. Det liberalistiske partiet Liberal Alliances nye leder Alex Vanopslagh er blitt et tiktok-fenomen og har skutt fart på meningsmålingene, særlig blant de yngste.

4. Kan Færøyene og Grønland avgjøre? Dagen før valget hadde ingen av blokkene flertall på meningsmålingene. Det kan bli så jevnt at de fire mandatene fra Færøyene og Grønland kan avgjøre, ifølge TV2. arrow-outward-link

Hva kan bli resultatet?

Hvis meningsmålingene stemmer, har det vært store velgervandringer de siste ukene. Statsviteren Kasper Møller Hansen sier til avisen Berlingske arrow-outward-link at det er flere usikre velgere enn noensinne. Det kan blant annet skyldes at det er kommet flere nye partier og flere kjente politikere har skiftet parti. Ikke siden 1973 har de fire eldste partiene risikert å gjøre det dårligere, ifølge Information. arrow-outward-link

Hvis valgresultatet blir så oppstykket at ingen blokk får flertall, kan man få en helt ny regjeringskonstellasjon på tvers av blokkene. Mye avhenger av oppslutningen til Lars Løkke Rasmussens parti og hvilken side han velger. Statsminister Mette Frederiksen har også åpnet for en «bred» regjering. I den avsluttende tv-debatten mandag kveld gjentok hun det. Hun sa at hun vil ha en bred regjering selv om rød blokk skulle få flertall alene. Det ligger uansett an til tøffe forhandlinger.