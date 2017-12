Trump beæret med kinesisk statue som fremstiller ham som hund

Statuen er satt opp av et kjøpesenter i Shanxis provinshovedstad Taiyuan sørvest for Beijing og viser en enorm hvit hund med gult hår, gule Angry Bird-vinklede øyenbryn og med et rødt skjerf rundt halsen, samt en pekefinger som er løftet opp på trumpsk vis.

Anledningen er at det kinesiske nyttåret starter 16. februar. Da går man inn i hundens år. Hunden er ett av tolv dyr som har egne dyretegn. At det er akkurat Trump som er gjenstand for oppmerksomheten, skyldes at han ble født i 1946, som også var et hundens år.

Hans forgjengere George W. Bush og Bill Clinton var for øvrig også født samme år.

Ifølge kinesisk astrologi er mennesker født under hundens år ekstremt lojale og de går rett på sak. De har også kraftig rettferdighetssans. Men de kan også være sta, irritable og lar seg lett hisse opp.