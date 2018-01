Det hvite hus ba om å få låne et van Gogh-maleri, ble tilbudt gulltoalett

Det er The Washington Post som har fått tilgang til den høflige, men kuriøse svarmailen fra kurator Nancy Spector, der hun sier nei til å låne ut maleriet, men foreslår at det ledige gulltoalettet kanskje ville falle i smak i presidentparets private residens i Det hvite hus.

Også The New York Times har omtalt tilbudet.

Ville låne landskapsmaleri av van Gogh

Det hvite hus luftet muligheten for å låne van Goghs maleri fra 1888 “Landscape With Snow. ”

Svaret fra Guggenheims sjefkurator til Det hvite hus var at museet dessverre ikke kunne låne ut det verdifulle og skjøre maleriet, men at de hadde et annet kunstverk tilgjengelig.

Det er vanlig at amerikanske presidenter låner kunst fra museer til residensen i Det hvite hus.

Istedenfor van Goghs maleri av en mann som er ute med hunden sin i Arles i Frankrike, foreslo hun et fullt funksjonelt toalett i 18-karat gull. Det svært interaktive kunstverket med tittelen «America» kunne stilles til disposisjon for presidentparet.

Satire mot overfloden i USA

Kuratoren skrev at kunstneren gjerne ville låne ut kunstverket, som kritikere har beskrevet som satire mot overfloden av velstand i USA. Guggenheim-museet tilbød også å bistå med installasjon og vedlikehold av gulltoalettet, som det kostet flere millioner dollar å lage. Toalettet skal ha vært svært populært blant publikum i løpet av året det var utstilt og til disposisjon for trengende på museet. Køen skal ha vært flere timer lang utenfor avlukket med den gylne «tronen».

Sarah Eaton, talsperson for Guggenheim, bekrefter til The Washington Post at Spector skrev e-posten til Det hvite hus 15. september.

Det hvite hus skal ikke ha svart på spørsmål om det delikate temaet, og heller ikke kurator Spector har vært tilgjengelig for å snakke om tilbudet om utlån av gulltoalettet, melder avisen.