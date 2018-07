Tusenvis demonstrerte i Helsingfors før toppmøte mellom Trump og Putin

Demonstrantene hadde plakater med budskap om fred og menneskerettigheter. Noen bannere var rettet direkte mot Trump, mens noen demonstranter veivet homoflagget i protest mot det de mener er homofobiske lover og holdninger i Russland.

Rundt 2.500 mennesker deltok i demonstrasjonene, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Den nåværende verdensorden har blitt utfordret av beundring av makt og en holdning om «enhver mann for ham selv», og det er dette disse to mennene, Trump og Putin, har til felles. Forakt for demokrati, forakt for internasjonale avtaler og forakt for menneskerettigheter, sa medlem av EU-parlamentet, Heidi Hautala (De Grønne), til byrået søndag.

Politiet venter flere demonstrasjoner utover mandagen.

I tillegg til demonstrasjoner møtte flere opp søndag kveld for å ønske Donald Trump velkommen til Finland med både amerikansk flagg og klær med presidentens slagord «Make America Great Again».

Blant supporterne var flere medlemmer fra det finske anti-immigrasjonspartiet, som fortalte at de ønsket å vise sin støtte til Trump i et land hvor mange har kritisert hans politikk.

Presidenten og hans kone Melania landet i Helsingfors søndag kveld. Tidlig mandag morgen skal han spise frokost med Finlands president Sauli Niinistö før toppmøtet med Russlands president Vladimir Putin rundt klokken 12.15 norsk tid.