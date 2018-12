Mens Indonesia sliter med ettervirkningene av enda en naturkatastrofe, jobber myndigheter over hele verden med hvordan de kan forberede seg på tsunamier av den typen som slo til mot kysten vest for Jakarta 22. desember.

Tsunamien drepte rundt 430 mennesker etter et vulkanutbrudd i Anak Krakatoa i Sundastredet mellom Java og Sumatra.

Det skjedde etter et år med flere jordskjelv og tsunamier i den store øygruppen, som ligger i den seismisk aktive «Ildringen» langs Stillehavet.

Ingen sirener ble hørt i byene eller langs strendene for å varsle folk før den dødelige serien av flere bølger traff kysten, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nesten umulig å oppdage på forhånd

Seismologer og myndigheter sier flere faktorer gjorde det nesten umulig å oppdage tsunamien tidlig.

Ifølge internasjonale eksperter bør katastrofen være en vekker. De mener det er behov for å øke forskningen på hva som utløser tsunamier og hvordan beredskapen skal være. Noen av dem har reist til den sørøstasiatiske landet for å undersøke hva som skjedde.

– Hendelsen i Indonesia har vist for resten av verden de mange årsaksfaktorene bak en tsunami. Mer forskning er nødvendig for å forstå hendelsene som vi minst venter skal skje, sa Stephen Hicks, seismolog ved Universitetet i Southampton, til Reuters.

De fleste registrerte tsunamier er blitt utløst av jordskjelv. Men denne gangen var det et utbrudd av vulkanen Anak Krakatau som forårsaket at krateret delvis kollapset i havet ved høyvann, og sendte opptil fem meter høye bølger inn mot et tettbefolket kystområde på Java og Sumatra-øyene.

Under utbruddet styrtet rundt to tredjedeler av den vulkanske øya i havet, anslagsvis 180 millioner kubikkmeter.

Fakta: Ildringen i Stillehavet Ildringen i Stillehavet er navnet på et 40 000 kilometer langt, hesteskoformet belte av dyphavsgroper, vulkanbelter og plategrenser som ligger langs randen av Stillehavet i Asia, Amerika og Oseania. Langs Ildringen ligger 452 vulkaner. De utgjør 75 prosent av verdens aktive og sovende vulkaner. Andelen av de kraftigste utbruddene er enda høyere. Særlig utsatt for kraftige utbrudd er Indonesia, Kamtsjatka-halvøya i Russland, Filippinene og Japan. Også ca. 90 prosent av alle registrerte jordskjelv og ca. 81 prosent av de største jordskjelvene har funnet sted i Ildringen.

Slo ikke ut på monitorene

Men utbruddet gjorde ikke betydelige utslag på seismiske skjermer. Fraværet av seismiske signaler som normalt er forbundet med tsunamier førte til at Indonesias geofysikkbyrå (BMKG) først tvitret om at dette ikke var en tsunami.

Muhamad Sadly, leder av BMKG, fortalte senere til Reuters at monitorene ikke registrerer tsunamivarsler utløst av ikke-seismiske hendelser.

Sjefen for Japans internasjonale forskningsinstitutt for katastrofer, Fumihiko Imamura, fortalte Reuters at han ikke trodde at Japans nåværende varslingssystem ville ha oppdaget en tsunami som den i Sundastredet.

– Vi har fortsatt en risiko for dette i Japan. Det er fordi det er 111 aktive vulkaner og lav kapasitet til å overvåke utbrudd som genererer en tsunami, sa han i Jakarta.

Forskere har bekymret seg for et sammenbrudd av vulkanen Anak Krakatau, som ligger rundt 155 km vest for hovedstaden. En studie fra 2012 utgitt av Geological Society i London har karakterisert det som en «tsunamifare».

Anak Krakatau har kommet opp fra Krakatoa-vulkanen som i 1883 hadde et av de største registrerte utbrudd i historien. Det drepte mer enn 36.000 mennesker i en rekke tsunamier og senket den globale overflatetemperaturen med en grad celsius på grunn av aske.

Ødelagt varslingssystem

Noen eksperter mener at det var tid nok til i det minste en delvis oppdagelse av forrige ukes tsunami i de 24 minuttene det tok før bølgene nådde land etter skredet på Anak Krakatau. Men et landsomfattende system av bøyer knyttet til havbunnssensorer som skal varsle tsunami har vært ødelagt siden 2012 på grunn av hærverk, forsømmelse og mangel på offentlige midler, sier myndighetene.

Mangelen på et varslingssystem er grunnen til at tsunamien ikke ble oppdaget, sa katastrofebyråets talsmann, Sutopo Nugroho. Han legger til at 1000 tsunamisirener trengs i hele Indonesia, bare 56 er på plass.

– Tegnene på at en tsunami kom ble ikke fanget opp, og derfor hadde ikke folk tid til å evakuere.

President Joko Widodo ba byrået bestille nye tidlig-varslingssystemer, og byrået sa senere at det var planlagt å installere tre tsunami-bøyer på øyene rundt Anak Krakatau.

– Tsunamien var et «worst case»

Men andre eksperter sier at selv om dette nettverket hadde vært på plass, ville det vært vanskelig å avverge katastrofen.

– Tsunamien var i stor grad et «worst case scenario» for ethvert håp om klart tsunami-advarsel: Mangel på jordskjelv for å utløse varsling, grunt vann, grov sjøbunn og nærhet til kysten, sa seismolog Stephen Hicks.

På Filippinene sier talspersoner for beredskapsmyndighetene at det som skjedde i Indonesia viser behovet for å være bevisst beredskap om vulkansk aktivitet og potensialet for at det kan utløse tsunamier.

I USA har også flere tsunamier vært forårsaket av vulkansk aktivitet, blant annet i Alaska og på Hawaii.

Ifølge myndighetene er 62 prosent av befolkningen i Indonesia utsatt for å bli rammet av jordskjelv og 1,6 prosent er i risikosonen for tsunamier.

– Gitt risikoen for katastrofer i landet må befolkningen utdannes og ha katastrofe-kunnskap på timeplanen, sa Widodo til reportere etter den siste tsunamien.