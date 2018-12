Facebook-feil tilgjengeliggjorde ikke-publiserte bilder fra brukere

Facebook skriver i en oppdatering at de har oppdaget en feil som har ført til bilder fra opp mot 6,8 millioner brukere kan ha blitt hentet ned av 1500 tredjepartsappliksjoner. Dette inkluderer bilder som ikke er publisert på Facebook.

Selskapet sier de vil kontakte berørte brukere.

Vil jobbe for å få bildene slettet

– Når noen gir tillatelse til at en applikasjon skal få tilgang til deres bilder på facebook, gir vi dem vanligvis bare tilgang til bilder brukeren deler på sin tidslinje. I dette tilfellet fikk enkelte tilgang til andre bilder, skriver selskapet i en bloggpost.

I tillegg til å se bilder på brukerens tidslinje, ble det også i noen tilfeller gitt tilgang til bilder publisert på blant annet «Stories» og på «Marketplace». Også bilder som er lastet opp, men ikke publisert, kan være synlige.

Facebook sier de vil jobbe med de ulike utviklerne av de forskjellige applikasjonene for å sørge for at bildene blir slettet.