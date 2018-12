For den indonesiske presidenten Joko Widodo (57) må det nærmest føles som en repetisjonsøvelse når han logger seg inn på sosiale medier og uttrykker dyp sorg og medfølelse.

Han er president for en nasjon som rammes av naturkreftene gang etter gang, senest da en tsunami rammet landet lørdag.

Øker fra år til år

En rapport fra slutten av oktober i år åpner med den nøkterne setningen «Indonesia er et katastrofeutsatt land». Så ramser det nasjonale byrået for katastrofe-skadebegrensning opp skrekkelige tall:

2000 katastrofer. Over 3500 døde. Over 13.000 savnede. 340.000 ødelagte hus. Over tre millioner evakuerte mennesker.

Og disse tallene er bare fra 2018 – før lørdagens hendelse som krevde minst 168 menneskeliv.

«Trenden er at disse katastrofene øker fra år til år», er den urovekkende meldingen fra byrået.

Det bor 256 millioner mennesker i Indonesia, som er verdens fjerde mest folkerike land. Indonesia består av over 17.000 øyer, men folk bor tett; 133 pr. kvadratkilometer, som er ti ganger så mange som i Norge.

Fakta: Kriser i Indonesia Indonesia ligger på den såkalte Ildringen og rammes jevnlig av jordskjelv, vulkanutbrudd og tsunamier. Her er noen av de siste. 2004: Et svært kraftig jordskjelv med styrke 9,1 rammer Aceh.-provinsen nord på Sumatra i julehelgen og forårsaker en tsunami som koster 226.000 mennesker livet i 14 land langs kysten av Indiahavet. 2005: En serie jordskjelv rammer vestkysten av Sumatra i mars og april, og flere hundre mennesker mister livet. 2006: Et skjelv med styrke 6,8 rammer sørkysten av Java, Indonesias tettest befolkede øy. Den påfølgende tsunamien koster nærmere 700 mennesker livet. 2009: Over 1.100 mennesker dør da byen Padang, hovedstaden i provinsen Vest-Sumatra, rammes av et skjelv med styrke 7,6. 2010: Et skjelv med en styrke på 7,5 rammer en av Mentawai-øyene ved Sumatra, og 300 mennesker mistet livet i den påfølgende tsunamien som legger et titall tettsteder i ruiner. 2016: Pidie Jaya i Aceh-provinsen rammes av et skjelv. Det kom ingen tsunami, men over hundre mennesker dør som følge av bygg som raser sammen. 2018: Øya Lombok rammes i august av et jordskjelv som tar rundt 500 liv, skader tusener og gjør 400.000 mennesker hjemløse. 2018: Over 2.000 mennesker omkommer i et kraftig jordskjelv og den påfølgende tsunamien som rammer byen Palu på vestkysten av Sulawesi i oktober. 2018: Minst 168 mennesker mister livet da et vulkanutbrudd i Anak Krakatoa i Sundastredet mellom Java og Sumatra fører til en tsunami som rammer strendene helt uten forhåndsvarsel. (NTB)

– Må lete og finne

605 tornadoer, 506 flommer, 353 skogbranner, 319 jordskred, 55 vulkanutbrudd, 33 tidevannsbølger og to tsunamier er naturkatastrofene som har satt indonesierne på prøve i år.

Landet har flest aktive vulkaner i verden, er svært utsatt for jordskjelv, og jevnlig tar jord- og leirskred liv. Landet ligger i den såkalte «Ildringen», en jordskjelvsone i Stillehavet.

– Jeg har beordret alle relevante instanser til øyeblikkelig å gjøre de nødvendige grepene i denne nødssituasjonen. De må lete og finne ofre, og ta seg av de skadede, skriver president Widodo på Twitter.

I august krevde et jordskjelv i Lombok 564 menneskeliv. En måned senere omkom over 2000 mennesker i et jordskjelv og en tsunami i Palu.