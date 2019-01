Mandag kunngjorde senatoren Elizabeth Warren (69) at hun stiller som kandidat for demokratene i nominasjonsvalget til det amerikanske presidentvalget i 2020. Dermed utfordrer hun president Donald Trump foran valget om litt i underkant av to år.

Republikanerne beholdt kontrollen over Senatet, men demokratene tok kontroll over Representantenes hus i kongressvalget i november.

Og nå vil mange sentrale demokrater bygge videre på entusiasmen fra høsten. Den vil de bruke den til å skyve Trump ut av det ovale kontor.

Men det demokratiske partiet har ingen klar presidentkandidat, og det er nevnt i amerikanske medier at så mange som 20 personer vurderer å kaste seg inn i nominasjonskampen.

Her er listen over det som trolig er de heteste kandidatene til å bli demokratenes presidentkandidat:

Kamala Harris (54)

I 2017 ble juristen Kamala Harris tatt i ed som senator fra California. Harris er en stigende stjerne i det demokratiske partiet.

Hun er også en av favorittene til å utfordre Trump i 2020, og mange håper hun kan være partiets «nye Obama».

Før hun ble senator var hun øverste leder for påtalemyndigheten i California. Moren er fra India og faren fra Jamaica.

Det gir henne et svært bredt fotfeste i USAs hurtigvoksende minoritetsbefolkning. Hun har også fått vise seg frem i den mektige justiskomiteen, men hun er et ukjent navn for mange.

Senatoren la nylig frem en stor plan for å gi mer penger til middelklassefamilier. I januar kommer hun med boken «The Truths We Hold». Hun har også samlet inn masse penger, skaffet seg viktige allianser med lokale politikere og bygget opp en stor kontaktdatabase.

I en nyhetsanalyse av CNN-profilene Chris Cillizza og Harry Enten rangerer de Harris som nummer én over favoritter til å bli demokratenes kandidat til presidentvalget i 2020.

Beto O’Rourke (46)

På noen korte måneder i fjor høst gikk Robert Francis «Beto» O’Rourke fra å være obskur kongressmann fra Texas 16. distrikt til liberal helt.

Han stilte som senatskandidat for Demokratene mot Republikanernes senator Ted Cruz i den tradisjonelt svært sterke republikanske delstaten Texas i mellomvalget i fjor. Cruz beholdt plassen sin i Senatet, men fikk kamp til døren av O’Rourke, som også er omtalt som et av fjorårets store politiske fenomen i USA.

O’Rourke har foreløpig ikke sagt om han vil stille i nominasjonskampen etter tapet mod Cruz i november i fjor. Før mellomvalget skrev magasinjournalister ingresser som: «Er dette mannen som skal redde verden fra Trump?».

Joe Biden (76)

Tidligere visepresident og senator Joe Biden har begynt å gire opp pengeinnsamlingen, og han har skaffet seg Instagram-konto. På valgdagen i fjor sa Biden at han tenker seriøst på å stille og at avgjørelsen vil komme «etter nyttår».

Joe Biden er en av demokratenes mest populære og folkelige skikkelser. Han var Barack Obamas visepresident og er oppvokst i arbeiderklassemiljø i Pennsylvania. Biden kan være en samlende skikkelse for de forskjellige fløyene i partiet.

Han er populær blant den hvite arbeiderklassen der Trump har en stor del av sin velgerbase.

Biden vil være nesten 78 år under valgkampen i 2020. Noen har fremmet ideen om at Biden kan stille med løfte om å bare sitte en periode, sammen med en yngre makker.

Cory Booker (49)

Fikk sitt nasjonale gjennombrudd som politiker med orkanen Sandy, da han var ordfører i byen Newark i New Jersey. Booker var en tidlig twitterbruker og reiste personlig rundt med mat og forsyninger til de kriserammede innbyggerne mens han dokumenterte det hele på sosiale medier.

Han dukker opp på steder som bidrar til å bygge hans nasjonale profil, noe som har satt fart i ryktene om en mulig presidentkampanje. Men han har tette bånd til Wall Street, noe som kan være en ulempe i primærvalgkampen.

Bernie Sanders (77)

Sanders vant 40 prosent i primærvalget i 2016 og har en kjempefordel: Han har grasrotorganisasjoner over hele landet og svært entusiastiske tilhengere. Det største usikkerhetsmomentet er om Sanders faktisk vil stille.

Han har imidlertid gjort en rekke grep som kan tyde på det: han reiser blant annet landet rundt og holder folkemøter.

Elizabeth Warren (69)

Mandag kunngjorde senatoren Elizabeth Warren (69) at hun stiller som kandidat for Demokratene i primærvalget til det amerikanske presidentvalget i 2020. Dermed vil hun forsøke å bli stemt frem til å utfordre president Donald Trump om to år.

Juristen ble i 2013 ble valgt til senator for Massachusetts. Hun fikk mye medieoppmerksomhet i november etter at president Donald Trump gjorde narr av at hun har sagt at hun stammer fra amerikansk urbefolkning.

Og her er noen av de andre som også ofte blir nevnt som mulige kandidater:

Senator fra New York Kirsten Gillibrand (51), senator fra Ohio Sherrod Brown (67), tidligere Massachusetts-guvernør Deval Patrick (61), senator fra Connecticut Chris Murphy (44), Amy Klobuchar (58), senator fra Minnesota og de tre tidligere borgermesterne Eric Garcetti (47), Los Angeles, Michael Bloomberg (76), New York, Julian Castro (44), San Antonio.

Avtroppende kongressmann (siste dag onsdag) John Delaney fra Maryland erklærte allerede i fjor sommer at han stiller. Men siden veldig få tror han har en sjanse, oppfattes annonseringen til Warren som startskuddet i nominasjonskampen.

