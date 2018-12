Mandag mottar den kongolesiske legen Denis Mukwege, også kalt «Doktor Mirakel», Nobels fredspris i Oslo for sin mangeårige innsats mot seksualisert vold.

Lille Lucie var bare ett av de tusener av jentene og kvinnene som har kommet til klinikken hans i Bukavu på grensen mellom Kongo og Rwanda. Hun var bare syv år da det forferdelige hendte.

– Soldatene kom inn i huset om natten, forteller moren Adeline til nyhetsbyrået AFP.

Dagen etter fant de igjen datteren ved noen skogkledte åser i et av de mest voldsutsatte områdene av Kongo. Hun var naken og blødde. De neste to månedene måtte hun gjennom en rekke operasjoner.

Men hun overlevde, er blitt 12 år nå og går på skolen.

Flere av de barna som ble tatt i militsens raid vil aldri komme seg. En femåring skriker når hun skal tisse. Noen er så ødelagt at de aldri vil kunne få barn selv, andre igjen vet de vil være brennmerket hele livet fordi de ble voldtatt, skriver AFP.

Da Denis Mukwenge første gang behandlet en kvinne som var utsatt for voldtekt, ble han sjokkert. Han trodde gjerningsmannen måtte ha vært gal og at det måtte være et isolert tilfelle.

REUTERS/Crispin Kyalangalilwa

Fakta: Hvem er Denis Mukwege? Vinner av Nobels fredspris for 2018, som han deler med Nadia Murad.

Født 1. mars 1955 i Bukavu, øst i Kongo.

Utdannet i Frankrike som gynekolog og kirurg.

Lege og direktør ved Panzi sykehus i Bukavu. Har spesialisert seg på behandling av kvinner som er blitt voldtatt av militssoldater. Han er en av verdens ledende eksperter på hvordan man skal helbrede indre fysisk skade forårsaket av gruppevoldtekt.

I en årrekke har 3.600 voldtektsofre kommet til sykehuset årlig for å få hjelp. Rundt 1.200 av disse er så alvorlig skadet at de trenger operasjon.

I september 2012 holdt han en tale til FN der han fordømte det internasjonale samfunnets og den kongolesiske regjeringens handlingslammelse overfor overgrep i Kongo.

25. oktober 2012 ble han utsatt for et attentat. Hans livvakt ble drept i angrepet.

Mukwege reiste etter attentatet til Europa, men allerede 14. januar var han tilbake i Bukavu.

Han har fra før mottatt en rekke internasjonale priser, blant annet FNs menneskerettighetspris (2008), Olof Palme-prisen (2009) og EUs Sakharov-pris (2014) (Kilde: Kirkens Nødhjelp, Wikipedia)

Trodde verden ville våkne

Slik var det ikke. Den gangen, for 20 år siden, kom stadig flere kvinner med den samme historien, skriver The Times i et intervju med Mukwenge.

– De hadde vært hjemme med ektemennene sine da menn med våpen kom, drepte ektemennene, og deretter voldtok kvinnene foran barna deres. De kjørte bajonettene eller pinner vætet i bensin opp i kjønnsorganene deres, og tente på. Noen ble voldtatt av fem menn eller flere til de mistet bevisstheten, sier han til The Times.

Han trodde verden ville våkne dersom de fikk vite om grusomhetene, men synes lite har skjedd. Seksuell vold blir fortsatt brukt som et våpen i krig.

Gjerningsmennene er ofte militssoldater som slåss over gull og kobolt - mineraler som blant annet brukes i elektronikk.

Junge, Heiko / NTB scanpix

I feil retning

En fersk FN-rapport fra Den demokratiske republikken Kongo beskriver en utvikling som går i feil retning: Økt politisk ustabilitet, et stort antall internt fordrevne mennesker og trefninger mellom ulike militante grupper. I Tanganyika-provinsen har de registrert en økning i tallet på ofre for seksualisert vold.

Rapporten beskriver eksempler på grusomheter som er vanskelige å forestille seg: ofre som blir voldtatt foran slektninger, en gravid kvinne hvor fosteret ble skåret ut, og minst ett eksempel der en person ble tvunget til å ha sex med et familiemedlem før vedkommende ble drept.

FN har registrert flere «hendelser» der gjerningspersonen er i de militære styrkene eller i politistyrken. Og en stor del (41 prosent) av ofrene var barn. Bare i 2017 ga FN medisinsk hjelp til 5200 ofre for seksualisert vold i Kongo.

For dem var hun bare en eiendel. Dette er de brutale IS-reglene fredsprisvinneren levde under.

Får inn små babyer

Mukwenge håper Nobelprisen vil øke oppmerksomheten rundt det han og kollegene jobber med hver eneste dag. Men han ser tegn som går i feil retning.

Han opplever at pasienter han har behandlet før, blir voldtatt på nytt. Og ofrene blir yngre.

– De siste fem årene har jeg begynt å se en nytt fenomen: vi behandler nå til og med babyer som er helt ødelagt, noe av dem bare seks måneder gamle, sier legen til The Times.

Han anslår at opp mot syv prosent av voldtektsofrene på klinikken hans er spedbarn i dag, mot fire prosent tidligere, melder AFP.

Klinikken hans bidrar ikke bare med medisinsk hjelp. De bistår også kvinner som ønsker å anmelde overgriperen og få ham dømt. I fjor førte til det blant annet til at en militærkommandør ble dømt for voldtekt av 39 barn.

Selv om det har vært noen tilfeller på at de har lykkes med det, går de fleste fri. Mukwege er opptatt av at de skyldige må bli tatt.

Har kommet lenger

Anette Bringedal Houge jobber som enhetsleder i Norges Røde Kors og har skrevet doktorgrad om internasjonal strafferett og seksuell vold i konfliktområder. Hun mener det å straffeforfølge gjerningsmennene er viktig, både for ofrenes del og for å forebygge vold. Men hun understreker at dette ikke er hele svaret, og at det må gjøres mye mer.

Likevel mener hun årets fredspris er en påminnelse om at arbeidet mot seksualisert vold er kommet lenger.

– For 25 år siden ble ikke dette anerkjent i det hele tatt. Det har skjedd mye. Men det er også en påminnelse om alt arbeidet som gjenstår, sier Houge.

Men hvordan noen kan begå grusomhetene vi får beskrevet, er det fortsatt vanskelig å svare på. Houge peker på at strafferetten oftest ser på individene, på at det er noe med dem som begår ugjerningene. Andre forklarer grove voldshandlinger i krig og konflikt med at det er vanlige mennesker i uvanlige situasjoner, der disse handlingene blir normalisert eller presset frem.

– Men heller ikke det er en fullt ut tilfredsstillende forklaring, for det jo mange som ikke begår slik handlinger, sier Houge.

Har du lest disse sakene?