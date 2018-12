Tiltalen mot Temer ble kunngjort av riksadvokat Raquel Dodge onsdag, melder nyhetsbyrået Reuters. Påtalemyndigheten mener Temer tok imot en bestikkelse i bytte mot et dekret som ble utstedt i 2017. Han tillot da to havneselskaper å forlenge sine kontrakter i opptil 70 år.

I en uttalelse fra presidentens kontor heter det at Temer vil bevise at det ikke har foregått noe ureglementert. Han understreker at ingen firmaer har fått ulovlige fortrinn.

Dersom påtalemyndigheten vil startet en sak mot Temer før Jair Bolsonaro overtar presidentvervet ved årsskiftet, må den brasilianske kongressen først suspendere ham. Ifølge nyhetsbyrået AP er det usannsynlig at Temer vil bli straffeforfulgt som president. Derimot er det sannsynlig at han må i retten tidlig neste år, ettersom både det nye punktet og tidligere siktelser mot ham blir stående.