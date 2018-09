Putin-kritiker dømt til fengsel igjen

– Aleksej Navalnyj ble pågrepet utenfor soningsstedet, skriver hans talskvinne Kira Jarmysj på Twitter. Videre opplyser hun at han er brakt til et fengsel sentralt i Moskva.

Navalnyj ble pågrepet umiddelbart etter at han ble løslatt fra et 30 dager langt fengselsopphold. Sent samme kveld opplyser Jarmysj at Navalnyj ble dømt til 20 dager i fengsel for å ha organisert en annen opposisjonsprotest den 9. september. Den demonstrasjonen sammenfalt med lokalvalg.

Navalnyj ble fengslet 25. august for å ha oppfordret til en massedemonstrasjon i januar i år. Ifølge påtalemyndigheten var demonstrasjonen ulovlig.

42 år gamle Navalnyj er blitt pågrepet og dømt flere ganger tidligere for å ha organisert protester mot president Vladimir Putin.