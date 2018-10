Litauen forbyr mobilbruk i fotgjengerfelt

– Fotgjengere må ikke bruke mobiltelefoner før de kommer seg opp på et fortau, eller mens de krysser et fotgjengerfelt, sier Litauens transportminister Rokas Masiulis.

Fra og med oktober risikerer fotgjengere som sjekker mobilen mens de krysser gata bøter på opptil 40 euro, noe som tilsvarer i underkant av 400 kroner.

Hensikten med loven er å hindre dødelige trafikkulykker, som etter hvert har blitt et stort problem i Litauen. Tross et lavt innbyggertall på 2,8 millioner lå landet med sine 68 fotgjengerdødsfall i fjor på tredjeplass over de verste i EU, etter Romania og Latvia.

Hawaiis delstatshovedstad Honolulu innførte en lignende lov i fjor, men der er det kun forbudt å se ned på mobilskjermen når man krysser fotgjengerfelt. Å snakke i telefonen er tillatt.