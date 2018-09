FBI-gransking av anklagene mot Kavanaugh er i gang

– Jeg har beordret FBI til å gjennomføre en ekstra etterforskning for å oppdatere dommer Kavanaughs saksmappe. Som Senatet ba om, må denne oppdateringen være av begrenset omfang og gjennomført i løpet av under en uke, sa Trump i en uttalelse, delt på Twitter av hans talsperson Sarah Sanders fredag ettermiddag lokal tid.

Senere fredag kveld tvitrer Trump at FBI har startet den sjuende granskningen av Kavanaugh.

– Han vil en dag bli anerkjent som en virkelig storartet dommer i USAs høyesterett, skriver Trump om kandidaten sin.

Ønsker ikke begrensning

I en uttalelse fra anklager Christine Blasey Fords advokat heter det at Ford «ønsker dette steget i prosessen velkommen». Men advokat Debra S. Katz er ikke fornøyd med tidsbegrensningen FBI har fått og sier at «det ikke bør pålegges unaturlige begrensninger når det kommer til tid eller omfang av etterforskningen».

På spørsmål fra Fox News om FBI klarer å gjennomføre granskningen på én uke, svarer de at «det kommer an på timeplanene til alle vi må intervjue, inkludert anklager, den anklagde og vitner».

Kavanaugh sier i en uttalelse at han vil samarbeide med FBI.

– Ikke føderal forbrytelse

FBI har tidligere gjennomført en grundig bakgrunnssjekk av Kavanaugh, først og fremst for å finne ut om han «kan utgjøre en risiko for USAs nasjonale sikkerhet». De har også bekreftet at de kjenner til anklagene mot høyesterettskandidaten, men at de ikke har gjort noe med saken ettersom det ikke synes å være snakk om «en potensiell føderal forbrytelse».

Trump har tidligere uttalt at han ikke mener FBI bør involveres «ettersom de ikke ønsker å bli involvert».

Stemte ja

Senatets justiskomité vedtok fredag med elleve mot ti stemmer å godkjenne nominasjonen av Brett Kavanaugh som kandidat til det ledige setet i USAs høyesterett.

Dermed går saken videre til Senatet som i plenum skal stemme over om Kavanaugh skal godkjennes som ny høyesterettsdommer eller ikke. Denne avstemningen skulle etter planen skje førstkommende tirsdag.

Justiskomiteen ba fredag Det hvite hus om å gi FBI ordre om å starte etterforskning av anklagene, og utsette avstemningen en uke. President Donald Trump sa tidligere samme dag at det måtte være opp til Senatet selv å avgjøre om avstemningen skal utsettes eller ikke.