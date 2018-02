Sjef for plateselskap permittert, benekter anklager om trakassering

Walk er en av de fremste innen musikkbransjen som er fanget opp av den voksende #metoo-bevegelsen.

Republic Records er en del av Universal Music Group og står bak artister som Ariana Grande, Lorde og The Weeknd.

Universal sier Republic-sjefen er permittert mens et eksternt advokatfirma gransker påstanden mot ham.

– Republic Records skal tilby et trygt arbeidsmiljø, der ansatte behandles rettferdig og med respekt, heter det i en uttalelse fra selskapet.

Anklager fra tidligere medarbeider

Permitteringen kommer få dager etter at Tristan Coopersmith, grunnleggeren av et velværestudio for kvinner, i et åpent brev beskyldte Walk for å ha trakassert henne da hun jobber for ham i Columbia Records tidlig på 2000-tallet.

Hun skriver at Walk, som var gift, kom med slibrige kommentarer om sine sexfantasier, at han grep tak i låret hennes under bordet på forretningsmiddager og dyttet henne ned på en seng i forbindelse med et arrangement hjemme hos ham.

Walk: – Har aldri fått klager

– For deg var det du gjorde normalt. Det var en makt du mente du hadde gjort deg fortjent til og hadde rett til å utøve. Men for meg var det fornærmende, forvirrende og objektiviserende, skrev Coopersmith.

Hun sier hun ble betalt for å holde tett da hun sa fra og sa opp jobben.

I en uttalelse avviser Walk alle påstandene og sier han aldri i løpet av sin mer enn 25 år lange karrière har fått klager på oppførselen sin.

Walk er også blitt droppet som dommer på talentprogrammet «The Four» etter at Coopersmiths påstander ble kjent.